Spagnuolo designó un abogado, entregó audios al fiscal Picardi y el caso escala, mientras los investigadores prometen algo “más horrible”

En un nuevo audio, Spagnuolo habla de un “olor a podrido” alrededor de Karina Milei. Continúan las acusaciones cruzadas en el oficialismo y ahora Marcela Pagano señala a Guillermo Francos y a José Luis Vila.

El caso ya tiene nombre propio: “Coimagate”. Con cada día que pasa, el escándalo adquiere dimensiones más graves, con nuevas revelaciones que no solo complican al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sino que tocan de lleno al núcleo más cercano de Javier Milei y profundizan las diferencias internas en el oficialismo. Este jueves sumó un nuevo capítulo con la entrega de los audios al fiscal federal Franco Picardi, lo que trasladó el caso del terreno mediático al judicial y abrió un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei. Mientras, la periodista que destapó el caso promete más revelaciones para la semana que viene.

Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en la red social X, Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

De acuerdo con Carrizo, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial. A las revelaciones se sumó este miércoles la periodista Romina Manguel, quien señaló en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.

Por su parte, la periodista Ivy Cángaro quien, junto a Mauro Federico, destapó el escándalo de ANDIS, habló en el programa Hay Algo Ahí sobre la investigación y reveló: “Infiero que puede haber videos por el formato en el que nos mandaron los audios, por cómo se escuchan. Creemos que hay videos. Pero, además, a partir de esto nos empezaron a mandar otro tipo de información que estamos chequeando: es un caso aun más grave que también involucra a ANDIS. Yo estoy, hace 15 días, casi sin dormir porque cuando uno saca una cosa así es porque previamente hubo mucho laburo de chequeo. Son cosas en las que no podés pifiar. La semana que viene vamos a empezar a mostrar este nuevo caso que tiene expedientes y, si lo que vimos hasta ahora fue horrible, lo que se viene es de mayor cuantía“, anticipó.

Mientras, Clarín difundió un nuevo audio atribuido a Diego Spagnuolo, en el que descalifica a “Lule” Menem y a Karina Milei: “El problema… Todavía no tuvo ningún quilombo Karina. Porque la gente no la quiere a Karina. Pero encima se genera alrededor de ella un… o sea… todo este olor a podrido. Vos lo ves a Lule… lo ves, es negro, desagradable…”. El presidente Milei habló sobre el escándalo por primera vez el miércoles, tras compartir el comunicado oficial de la también señalada droguería Suizo Argentina, cuando afirmó: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió”.

Las acusaciones cruzadas dentro del oficialismo es uno de los capítulos más desgastantes políticamente para Javier Milei. Mientras que la versión oficial impulsada por los señalados en el escándalo es que se trata de “una burda operación política del kirchnerismo”, paralelamente ocurren otro tipo de señalamientos. La diputada Lilia Lemoine no duda en señalar a su excompañera de bloque Marcela Pagano y a su pareja, el empresario de medios Franco Bindi.

En cambio, Pagano este jueves también propuso una teoría y disparó contra el jefe de Gabinete: “[Guillermo] Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela [Santiago] Caputo de la SIDE… recuerden el nombre de José Luis Vila”, comentó en diálogo con LN+ y agregó: “Fue él o alguien que trabaja para él”. “Esto es una guerra de espionaje”, planteó la diputada del bloque Coherencia. Pagano pidió que “cuiden al presidente” y reveló que conoció a través suyo a Spagnuolo, quien era su abogado.

Los audios en sí también revelan tensiones dentro de La Libertad Avanza. Spagnuolo relata cómo los trolls que responden a Santiago Caputo hostigan a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales. Esa interna, hasta ahora soterrada, se expone en un momento en el que el oficialismo necesita mostrar cohesión. El contraste entre la centralidad de Karina Milei y el destrato hacia Villarruel erosiona la imagen del Gobierno, y deja en evidencia que las disputas de poder se imponen incluso en medio de la crisis.

En paralelo, el Ejecutivo intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.

Desde su entorno aseguran que Spagnuolo teme por su vida. Esa sensación de vulnerabilidad refuerza la idea de que lo que está en juego excede a un simple exabrupto grabado: hay estructuras de poder que se sienten amenazadas.