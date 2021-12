Sorpresivo apoyo del FMI al Gobierno horas después de la caída del Presupuesto 2022

La directora ejecutiva del organismo y el Presidente tuvieron un “muy buen” encuentro virtual, según la funcionaria. AF y un “problema inesperado”.

En una reunión que resultó sorpresiva aunque, según la agencia Télam, estaba programada desde hacía varios días, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofreció un gesto de apoyo al presidente Alberto Fernández siete horas después del rechazo opositor al proyecto de ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados. “Muy buen encuentro con el Presidente”, dijo inmediatamente Gerogieva en un tuit que publicó a través de su cuenta personal.

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o

