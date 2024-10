Sorpresiva declaración de Fernando Gago tras los rumores de su llegada a Boca: “No tuve ninguna oferta ni llamado de ningún club”

El entrenador de Chivas de Guadalajara se desentendió por completo de la posibilidad de arribar al Xeneize

A minutos de la disputa del clásico entre Chivas de Guadalajara y Atlas por la liga mexicana, Fernando Gago tomó contacto con la prensa por primera vez desde que se instaló el fuerte rumor de que se desligará de su club para desembarcar en Boca Juniors. Su aclaración sorprendió a todos: “Lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo”.

Cuando le consultaron por el supuesto contacto de Boca y si se quedará hasta el final del campeonato con Chivas, Pintita afirmó en Telemundo Deportes: “No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad no ha pasado. Es muy difícil. Lo vuelvo a repetir, no se comunicaron conmigo ni con gente de mi entorno”.

La contestación de Gago generó que le repreguntaran una y otra vez por la situación. Le mencionaron entonces si iba a terminar el torneo con Chivas, a lo que contestó: “Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que no esté más. O puede ser que esté siete años más. El hoy, yo siempre vivo el hoy, soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esa manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”.

Desde el estudio, los cuestionamientos persistieron: “Si en lo deportivo las cosas se van dando, ¿piensas terminar el campeonato con Chivas?”. Y Gago fue contundente: “Pero sin dudas, yo tengo contrato. Volvemos a repetir y decir lo mismo. Yo tengo contrato con el club y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”. Sobre la semana previa al choque de esta noche (arranca a las 22:05 hora argentina), completó: “Fue normal, previa a un clásico donde se generan muchas emociones y sentimientos. Todos quieren jugar y se entrenan un poquito más para poder ganarse el lugar. Esa es la mentalidad que tuvimos”.

El estadio Akron fue un hervidero desde la llegada de los protagonistas, pero los aficionados que se ubicaron detrás de la valla durante el arribo del plantel del Rebaño Sagrado abuchearon al entrenador argentino cuando atravesó ese sector. Si bien Gago atinó a saludar al público cuando apareció en escena, luego trató de pasar desapercibido cuando contempló la reacción de los hinchas, evidentemente alterados por los rumores de su posible marcha.

Por lo pronto, en Boca abundó el silencio desde que Diego Martínez presentó su renuncia el sábado pasado tras la derrota contra Belgrano en Córdoba. Juan Román Riquelme brindó una conferencia de prensa improvisada y anunció que todavía no había decisiones tomadas respecto al futuro del cuerpo técnico (de hecho ni siquiera confirmó en ese momento a Mariano Herrón como interino). Mañana, a partir de las 21, el Xeneize recibirá a Argentinos Juniors por la Fecha 17 en la Bombonera.

Según pudo averiguar Infobae, el plan del Consejo de Fútbol desde un primer momento fue contar con Herrón junto a Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez (ayudantes de campo) para el duelo ante el Bicho y después cerrar a un nuevo técnico de cara a la recta final del año, teniendo en cuenta que a partir de la próxima semana habrá un parate por la Fecha FIFA y las Eliminatorias Sudamericanas.

Fuente: Infobae