Sorpresiva declaración de Ana Clara Romero: “No es mi ambición renovar la banca”

La diputada dijo que aún hay tiempo para las definiciones políticas. En otro orden, cuestionó la mirada “macro” del gobierno libertario y advirtió: “Chubut no está en su agenda”.

Desde la cumbre de AMCHAM 2025, la diputada nacional Ana Clara Romero fue contundente al referirse al rol del oficialismo nacional en temas clave para la región: “sólo miran ‘la macro’ (economía) y no conocen las realidades de cada región. Chubut no está en su agenda”, aseguró, en referencia al rechazo del oficialismo libertario a tratar el proyecto de incentivos fiscales para las cuencas maduras.

Romero confirmó que recibió una negativa por escrito para que se convoque a la comisión de Energía de Diputados, y anticipó que podría apelar al artículo 109 del reglamento para forzar el tratamiento legislativo. “Estamos evaluando avanzar con el mecanismo de emplazamiento porque esta ley no puede seguir esperando”, dijo la legisladora nacional.

“Creen que el proyecto tiene un costo fiscal, pero no entienden que si hay alivio impositivo con más producción, se equilibra. Es una mirada centralista, macroeconómica, que no considera las economías regionales”, cuestionó Romero, marcando diferencias con los libertarios, pese a compartir algunos espacios de votación en el Congreso.

Cumbre empresarial y presencia patagónica

Romero participó en Buenos Aires del foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AMCHAM), que reunió a empresarios, funcionarios y referentes políticos. “Estas instancias son clave para seguir visibilizando a Chubut como una provincia con oportunidades en energía, turismo, industria marítima y metalmecánica”, destacó.

A la cumbre asistieron también el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, lo que subrayó la importancia política del evento para el gobierno nacional.

Romero remarcó que se trata de un espacio estratégico para promover inversiones y fortalecer vínculos bilaterales. “La Cámara funciona como un canal directo con sectores económicos que ya invierten en Argentina y también como interlocutor ante políticas internacionales que afectan a nuestras industrias, como fue en su momento la política arancelaria de Trump. Para Chubut es clave tener voz en estos foros y posicionar nuestra oferta productiva frente a actores globales”, subrayó.

“No es mi ambición renovar la banca”

Consultada sobre su futuro político, Romero fue enfática: “no tengo una decisión tomada ni un interés personal en renovar la banca. Si mi participación sirve al proyecto provincial, estaré, como siempre, para colaborar. Pero no es mi ambición”, afirmó.

Frente al escenario electoral de octubre, consideró que el interés ciudadano es escaso: “hoy la agenda electoral no le importa a la mayoría de la gente. Los oficialismos provinciales siguen ganando y, salvo en CABA, donde el 47% no fue a votar, no hubo sorpresas”.

Finalmente, apuntó que el armado político en Chubut estará en manos del gobernador Ignacio Torres. “Él deberá definir qué figura representa mejor al proyecto provincial en las elecciones”, concluyó.

Fuente: ADNSur