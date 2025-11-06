Sorpresa en Misiones: los diputados de La Libertad Avanza no fueron al acto de proclamación

Los diputados nacionales electos por La Libertad Avanza no asistieron a la ceremonia en el Parque del Conocimiento. En su lugar, Adrián Núñez, presidente del partido, recibió los diplomas.

La ceremonia oficial de entrega de diplomas a los diputados nacionales electos por Misiones dejó una imagen incómoda: los representantes de La Libertad Avanza, Diego Hartfield y Maura Gruber, no se presentaron al acto en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, donde sí participaron autoridades judiciales, legislativas y referentes de otras fuerzas políticas.

En su lugar, Adrián Núñez, presidente del espacio libertario en la provincia, fue quien recibió los diplomas, una escena que no pasó desapercibida entre los asistentes.

“Tanto Hartfield como Gruber estaban hoy en una reunión (en CABA) y ya están haciendo las preparatorias para las sesiones extraordinarias”, explicó Núñez.

La respuesta, sin embargo, no convenció a todos. La ausencia simultánea de los dos diputados electos en un acto institucional clave fue vista por algunos sectores como una falta de respeto hacia el proceso democrático y hacia los misioneros que los eligieron.

Críticas por una ausencia evitable

El evento, de carácter formal y simbólico, marca la proclamación oficial de los legisladores nacionales y suele ser una instancia de presencia obligatoria para los representantes electos. Por eso, la decisión de no concurrir generó sorpresa y críticas, incluso dentro del ámbito político provincial. Lo llamativo es que Hartfield, electo en junio de este mismo año, sí asistió a la entrega de su certificado como diputado provincial, cuando ya era candidato a diputado nacional.

“Podrán estar muy ocupados en Buenos Aires, pero este acto es el primer paso de su mandato. No asistir es un error político y un gesto de desdén institucional”, comentó un dirigente misionero que presenció la ceremonia.

En el mismo acto, Oscar Herrera Ahuad, del oficialismo provincial, recibió su diploma y expresó su compromiso público con la representación de Misiones en el Congreso, disipando así los trascendidos que hablaban de una posible maniobra para no asumir y seguir siendo diputado provincial.

Un trasfondo de protagonismo ausente

Hartfield y Gruber, electos con el 37,10% de los votos bajo el sello de La Libertad Avanza, se encuentran alineados con la conducción nacional del presidente Javier Milei. Sin embargo, sus movimientos en la provincia han sido escasos desde los comicios del 26 de octubre, lo que alimenta la percepción de un bajo nivel de inserción local.

Mientras Núñez intentó encuadrar la ausencia en el marco de una agenda política, la escena dejó un vacío simbólico: el espacio que ganó la elección no tuvo a ninguno de sus representantes electos frente a los votantes y las autoridades provinciales.

Lo que viene

Los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre, en una sesión que incluirá la elección de autoridades y la firma de actas. Sin embargo, la primera impresión ya está marcada: La Libertad Avanza inició su ciclo con una señal de distancia respecto al ámbito institucional misionero.