Sol Pérez mostró su método para controlar la cantidad de calorías que come a casi dos meses de ser mamá y causó sorpresa en las redes

La panelista respondió a algunas de las críticas que recibió en las redes sociales para explicar por qué elige cuidar su alimentación.

Sol Pérez comparte a diario en sus redes sociales el entrenamiento que hace luego del nacimiento de su bebé. Ahora, a casi dos meses de la llegada de Marco Mazzoni, mostró cómo es su método para controlar lo que come.

En su perfil de Instagram, la panelista subió un video en el que dejó registrado el proceso que hace para medir la cantidad de calorías que tienen los platos que consume a lo largo de la jornada.

Tal como se puede ver, el menú que se había preparado tenía pollo con guarnición de palta y zanahoria. En el momento en que le saca una foto, la aplicación se encarga de analizar los ingredientes y calcular la proteína, los carbohidratos y las grasas.

Sol Pérez mostró su rutina de entrenamiento y el método que usa para controlar sus comidas. (Foto: captura Instagram/lasobrideperez)

“Volviendo a encontrarme”, escribió Sol en la publicación que compartió con sus seguidores. “A 57 días de ser mamá, enamorada cada día un poco más de Marco”, dijo la panelista por el nacimiento del bebé hace poco menos de dos meses.

Además, en la grabación se la puede ver entrenando en el gimnasio, mientras muestra su abdomen y hace diferentes ejercicios con pesas. Al clip lo acompañó por la canción “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses.

Qué dijo Sol Pérez ante las críticas por cómo cuida su cuerpo

Entre los comentarios del posteo, varios usuarios cuestionaron a la mediática por “medir las calorías” de las comidas que consume a diario. Por esa razón, decidió salir a responder esas críticas y explicar por qué lo hace.

“Estoy en etapa de lactancia, a full, y me super interesa comer nutrientes para darle alimento de calidad a mi hijo”, expresó Sol. “Me hace bien moverme, la gente no sabe que casi todo el día estoy sentada dándole la teta a Marco y necesito salir de casa una hora para mí”, aseguró también.

Sol Pérez es mamá de Marco (Foto: Instagram / lasobrideperez)

Incluso, una usuaria le dijo que con su bebé de siete meses no tenía tiempo para hacer ningún tipo de actividad. Ante eso, la panelista respondió: “Te entiendo, es muy difícil. Yo antes me sentía muy culpable de irme una hora y dejarlo con el papá, todavía no volví a mi trabajo de la tarde. Ya todo se va a acomodar, hoy no es siempre”.

“Entrené y comí sano durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de tres kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo”, había dicho anteriormente cuando la habían cuestionado por entrenar.

Fuente: TN