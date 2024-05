Sol Pérez habló del fuerte cruce con Eliana Guercio y su llanto en vivo

La panelista de Gran Hermano rompió el silencio después de las repercusiones que despertó su tremenda pelea con la panelista. Mirá qué dijo.

Luego de la fuerte pelea que mantuvo con Eliana Guercio en vivo en Gran Hermano 2023, que terminó con ella llorando y visiblemente angustiada, Sol Pérez rompió el silencio y habló del cruce con la panelista.

“A veces uno tiene días mejores, días peores, uno está más sensible, pero no más que eso. No pasa nada. Yo estoy muy segura de cómo soy con mis compañeras. Hace más de tres años que trabajo en Telefe y me llevo muy bien con todo el mundo”, dijo.

“Es un lugar que amo con todo mi corazón y no tengo más nada para decir”, lanzó Sol en una nota que dio a LAM.

Sol Pérez habló de su fuerte cruce con Eliana Guercio. Foto: Captura (América)

“Cada uno tiene su opinión, está bien, es respetable. No me importa. La verdad que quiero como quitarle un poco de peso como a la situación. Es un trabajo que yo quiero disfrutar, es un programa hermoso, que amo hacer y que le pongo todo, porque de verdad le pongo absolutamente todo. Entonces quiero disfrutarlo, te juro que lo quiero disfrutar”, agregó.

Y siguió: “Chicos, para mí es un trabajo de televisión, es un debate, y siempre que sea con respeto no pasa nada. Tampoco uno tiene la verdad absoluta. A veces uno se confunde, se equivoca, y no tengo nada para decir, de verdad”.

Eliana Guercio durante la discusión con Sol Pérez (Foto: captura Telefe)

Por último, Sol habló de su llanto: “Lloré porque estaba sensible, de verdad. Yo tengo que aprender a no ser tan sentimental. No tengo problema con nadie, saludo a todo el mundo.Intento no herir a nadie y si así lo hago, pido disculpas siempre y no va a haber una vez que no lo haga porque me parece que así se sigue trabajando y no tengo ningún problema con nadie”.

Gran Hermano 2023: qué dijo Furia tras la visita de Laura Ubfal y Sol Pérez

Luego de la sorpresa que despertó entre los participantes de Gran Hermano 2023 la visita por unos minutos de Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Ceferino Reato, Juliana “Furia” Scaglione sorprendió al hacer un tremendo comentario sobre los analistas del reality de Telefe.

“Laura Ubfal, salgo y te chapo. Así te lo digo”, aseguró unas de las jugadoras más polémicas del programa -tal como se pudo ver en un fragmento se viralizó en las redes- frente a varios de sus compañeros, dejando en claro la gran afinidad que tuvo con la periodista.

Foto: Captura (Telefe)

