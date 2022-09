Sofía Zámolo recordó la tragedia familiar que vivió de niña y habló de la conflictiva relación con su excuñada

La modelo estuvo invitada en Podemos hablar y no pudo contener las lágrimas cuando rememoró un especial momento que vivió con su hija y su mamá. Además habló de la relación con su cuñada.

El sábado Sofía Zámolo estuvo invitada en PH, Podemos hablar, y sobre el final del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, realizó una conmovedora confesión. A la hora de elegir uno de los momentos más trascendentales de su vida, no dudó en mencionar a su madre, quien falleció en febrero de 2021 tras una ardua batalla contra un cáncer de páncreas e hígado. La modelo recordó uno de los instantes que atesora en su corazón, cuando su hija California compartió una siesta con su abuela.

Zámolo dio a luz a la pequeña Cali -fruto de su matrimonio con José Félix Uriburu- dos meses antes de la partida de su mamá, María Cristina Guerrero. Pasaron dos años y siete meses de aquella devastadora pérdida, pero el duelo continúa y trata de llenarse de fuerzas pasando tiempo en su familia. En el segmento donde los famosos se sientan frente al árbol de los recuerdos, Sofía relató: “El momento que tengo para elegir, inolvidable que queda para toda la vida en mis retinas es una siesta que dormí en mi cama, en mi casa con mi mamá y, con mi hija recién nacida”.

María Cristina Guerrero, la madre de Sofía Zámolo, junto a su nieta, California

Al revivir esa imagen en su mente, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y Sebastián El Loco Abreu le acercó un pañuelo. “Gracias, siempre preparado, lo que pasa es que mamá ya estaba muy débil y no la podía alzar mucho a Cali, porque el cáncer ya estaba muy avanzado; y en un momento me desperté y la vi a mi hija con una cara de paz, como que era un momento muy de ellas”, rememoró con la emoción a flor de piel.

“Sabía que era uno de los pocos momentos que ellas se iban a poder disfrutar mutuamente. Ese momento quedó para toda la vida, y les saqué una foto y la tengo, la voy a publicar en algún momento”, explicó. Además contó que enfrenta todos los días el dolor por la ausencia de su madre, y que intenta concentrar sus energías en su hija. “Sentía que una de las cosas más difíciles de mi vida iba a ser perder a mi mamá, por la madraza increíble que tuve, y sabía que iba a ser una de las cuestiones más duras, pero nunca me imaginé que me iba a dejar tan dada vuelta, completamente”.

Sofía Zámolo sufrió la pérdida de su mamá en febrero de 2021

“Ahora estoy mejor, pero me cuesta. Y llegó Cali para iluminar mi vida, porque dicen que uno sostiene a los hijos, pero a veces siento que ella me sostiene a mí”, concluyó. En una entrevista con LAM(América), en julio del año pasado había hablado a corazón abierto sobre la lucha de su madre contra la enfermedad. “Mamá era eterna para nosotros. Verla siempre tan fuerte y de repente verla tan frágil y no poderla abrazar ni apretujarla cuando estaba en cama era muy duro”, se lamentó.

Siempre destacó la fortaleza que mantuvo en alto María Cristina, su optimismo y la resiliencia como actitud frente a los obstáculos, cada vez más frecuentes. “Me decía: ‘Andá con Cali, esa gordita quiere que comer’”, relató. El día que se confirmó la triste noticia de su muerte, le dedicó un sentido homenaje en Instagram: “Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña. Bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo. Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día. No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos más abiertos”.

En conflicto con su excuñada

Una vez que terminó de hablar de su infancia, Andy Kuznetsoff le preguntó a la modelo por el conflicto con su excuñada que trascendió en los medios. “A mí lo mediático nunca me gustó, no me gusta pelearme. Siempre voy a estar del lado de mi familia, apoyándolos”, adelantó.

El conflicto salió a la luz cuando Silvana Flores denunció en los medios que su expareja, Diego Zámolo, la desalojó de su casa con su hija de tres años y que esa propiedad está a nombre de Sofía Zámolo. Luego de excusarse de hablar de la separación, Zámolo se metió de lleno en el conflicto: aseguró que como familia vivieron muchas cosas injustas que no estuvieron buenas y que todavía viven momentos duros porque “la Justicia es lenta”.

“A mi mamá le costaba mucho ver a su nieta. No la pude ver durante mucho tiempo. Porque mi hermano estaba separado y porque había muchas condiciones para poder acceder a verla”, explicó. Luego, cuando Andy le preguntó si no podían hablar por teléfono, Zámolo fue categórica: “No existe. Hubo tanto insulto en el medio y tanto daño. Yo por mí me sentaría, pero se necesitan dos para bailar el tango. Pasaron muchas cosas y mi hermano tiene una hija de casi cinco años. El tiempo que él no vio a la hija no se lo devuelve nadie. Y el tiempo que mi mamá no vio a su nieta no se lo devuelve nadie. Es difícil”.

California, un milagro de la virgen

Sobre la llegada al mundo de su hija, la modelo reveló una historia en la que la virgen fue protagonista. Tras un par de años de búsqueda y un tratamiento fallido, Zámolo contó que se entregó a la virgen milagrosa: primero sintió que debía sacarla del interior de su casa porque la veía encerrada y colocarla en el patio, luego le pidió que sea lo que tenga que ser y por último “soltó”. “Me quedé embarazada ese día”, reconoció.

Zámolo habló también del original nombre que eligió para su hija: California. “Cuando empezamos a tomar la decisión y quisimos ser papás dijimos ´Cali nos encanta´”, repasó. Eso sucedió luego de visitar la ciudad de Estados Unidos que lleva ese mismo nombre. Y si bien se dieron cuenta que iba a ser un nombre que iba a dar qué hablar, decidieron seguir adelante y hacer oídos sordos a las críticas.