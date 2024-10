Sofía Pacchi: “Fabiola nunca me habló de golpes de Alberto, tenían una relación tóxica”

La mujer, que se definió como “ex amiga” de Fabiola Yañez, declaró como testigo en la causa de violencia de género. “Jamás fui amante de Alberto Fernández”, dijo y reconoció que el entonces presidente la halagó con un mensaje que decía “que linda que sos”. Dijo que eso lo hacía con todas las mujeres

La ex asesora Sofía Pacchi declaró hoy como testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, y dijo que nunca vio golpes ni que la ex primera dama Fabiola Yañez le contara sobre ese tipo de episodios, aunque sí comentó que ambos tenían una relación “complicada/tóxica”.

”Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas”, dijo Pacchi en su declaración, a la que accedió Infobae, y que duró cerca de dos horas y media ante el fiscal federal Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py.

La mujer contó cómo conoció a Yañez y a Fernández, por qué la entonces primera dama la despidió, sobre la fiesta en Olivos durante la pandemia y aclaró que nunca tuvo una relación sentimental con el ex presidente. “Jamás fui amante de Alberto Fernández. Que se diga eso me lastima a mí y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso, como la filtración de la foto de la fiesta de Olivos”, declaró.

Ese fue el motivo de su citación. Yañez, cuando declaró como testigo, dijo que encontró en el celular de Fernández un mensaje en el que intentaba conquistar a Pacchi. La mujer fue citada por el fiscal González.

La declaración de Pacchi estuvo en duda. Estaba citada para las 10:00 en Comodoro Py, pero no se presentó ni avisó de algún inconveniente. Desde la Fiscalía llamaron a su abogado, Fernando Burlando, para decirle que la testimonial se había suspendido dos veces a pedido de ella por problemas de salud, y que si no se presentaba iban a dar por cerrado el acto y citarla en una nueva fecha por la fuerza pública, es decir, detenida.

Desde la defensa le informaron que ya iban, y a las 11:00 la mujer llegó al edificio judicial con traje blanco, pantalón negro y zapatos stilettos. Fue acompañada por Burlando —quien no estuvo en la declaración— y la esperó hasta la finalización de la misma, en la que estuvieron la abogada de Fernández, Silvina Carreira, y la representante de Yañez, Mariana Gallego.

La primera pregunta fue cómo conoció a Yañez y a Fernández. Pacchi contó que en 2011 conoció a Yañez en una escuela de teatro, y que desde entonces se hicieron amigas. “Conozco la relación de ellos cuando Fabiola estaba haciendo la tesis, aproximadamente en 2014. A Alberto lo conocí por Fabiola”, agregó. Luego relató que en 2019 comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Fernández y, tras su victoria, fue designada para desempeñarse con Yañez. “Era mi jefa”.

La relación laboral y personal con la entonces primera dama duró hasta marzo de 2021. “Me echó por mensaje”, contó. “Me desvinculó por dos motivos. El primero fue una discusión porque ella le mencionó a Alberto que estaba en mi casa, pero en realidad estaba en lo de unos amigos, una amiga y un amigo de Fabiola. Yo no sabía que le había dicho eso a Alberto. Alberto me preguntó si estaba conmigo, y le dije que no. Por eso se peleó con Alberto en 2020, no recuerdo cuándo. Alberto la echó y Fabiola vino a quedarse a mi casa pese a haberse peleado conmigo. El otro motivo fue porque estuve internada con una infección en los riñones como siete días. Le dije a Fabiola que podía trabajar desde la clínica, pero por la fiebre no pude, y me echó”, relató. Luego pasó a trabajar en Presidencia, en el área de comunicación y protocolo, hasta fines de 2021.

Pacchi dijo que tenía una relación muy cercana con Yañez, al punto de definirla como “mi ex mejor amiga”, y que por ese motivo hablaban de todos los temas, incluso de cuestiones muy íntimas.

Sobre hechos de violencia, Pacchi declaró que nunca fue testigo de agresiones físicas. “No observé violencia física, nunca presencié ni tampoco me lo comentó Fabiola. No presencié actos de violencia ni discusiones”, declaró. Ante una pregunta, también dijo que Yañez nunca le manifestó temores sobre Fernández.

“Vi moretones de ella, pero por otras cuestiones”, dijo Pacchi en otro tramo. Cuando le preguntaron cuáles eran esas cuestiones, mencionó el alcohol. “Tenían que ver con golpes producto de este problema de salud con el alcohol, problemas de salud de público conocimiento”, relató. El tema del alcohol también fue mencionado por otras testigos propuestas por la defensa de Fernández, que fueron excluidas por la Fiscalía. Inclusive, Yañez hizo referencia a eso en su testimonial.

A Pacchi le exhibieron las fotos de Fabiola con el ojo derecho morado y otro moretón en un brazo. “Yo nunca vi esos golpes”, declaró. Esos moretones corresponderían a julio de 2021, y la relación entre ambas había terminado en marzo.

La mujer sí habló de una relación tóxica. “Cuando digo tóxica, me refiero al modo en que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono. Separarse, irse de la casa. Era una dinámica bastante normal en toda su relación”, recordó. La Fiscalía le hizo escuchar un audio en el que Fernández insulta a Yañez. “Conozco a los participantes del audio, Fabiola y Alberto. Ese era el trato que ellos tenían en su relación compleja. A veces ella le hablaba así, a veces él. Fabi guardaba chats o grababa discusiones para después verlos”, declaró Pacchi.

A la mujer también le preguntaron sobre el intento de conquista de Fernández. “En 2020, si mal no recuerdo, recibí como un halago de Alberto. Algo tipo un ‘qué linda que sos’. Se lo comenté a Fabiola porque era mi amiga, pero ella no le dio importancia porque sabía que él era mujeriego. Ella siempre supo que era mujeriego. Sabía que él halagaba a todas las mujeres, también a sus amigas. Lo hacía inclusive delante de ella. Lo decía también en presencia de Fabiola. Solo fue esa vez la que me escribió. Ella siempre supo que él era así. Cada uno siempre tuvo su vida, ambas partes tenían sus vínculos por fuera de la relación. No tengo ese mensaje guardado. Ni siquiera recuerdo si fue un mensaje o me lo dijo en la cara”, relató. Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Y volvió a decir que no tuvo una relación con Fernández que no fuera laboral: “Yo jamás tuve un vínculo sentimental con Alberto Fernández. Él era la pareja de mi ex mejor amiga”.

En su declaración, Pacchi también habló de la fiesta de Olivos. Fue el 14 de junio de 2020, cuando en la Quinta Presidencial se hizo el festejo de cumpleaños de Yañez, en plena pandemia de coronavirus, cuando las reuniones sociales estaban prohibidas. “Me invitó Fabiola, que organizó su cumpleaños”, contó Pacchi, una de las invitadas. Yañez dijo que el cumpleaños lo organizó Fernández.

La mujer relató que cuando la foto del cumpleaños se hizo pública, ellas ya no tenían relación, y que Yañez cortó todo vínculo con sus amigos. Por esa difusión fue citada por Alberto Fernández. “La última vez que ingresé a Olivos fue por una reunión con Alberto Fernández en presencia de Daniel Rodríguez (NdA: intendente de la Quinta y quien ya declaró en la causa). Esa reunión fue porque Fabiola, desde que salió la foto de su cumpleaños en Olivos, nunca más nos habló a las personas de su círculo. La reunión fue para que yo intentara amigarme con Fabiola para ayudarla con sus problemas de salud, por lo menos eso fue lo que me dijo. La reunión fue en 2023, cuando Fabiola estaba de viaje, creo que en Misiones”.

Tras la declaración, Pacchi se retiró sin hablar con los medios. La próxima testigo será Noelia del Valle Gómez, una ex empleada doméstica que trabajó en el departamento de Puerto Madero en el que vive Fernández. Será el próximo martes a las 10:00.

Po rMartín Angulo Infobae