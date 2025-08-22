Sofía Jujuy Jiménez publicó su casting para “En el barro” y se volvió viral

La modelo y periodista no quedó en la serie, pero compartió su experiencia y reflexionó sobre los ‘no’ que recibió a lo largo de su carrera.

Sofía Jujuy Jiménez publicó su casting para En el barro (Netflix) y se volvió viral. La modelo y periodista no quedó en la serie, pero compartió su experiencia y reflexionó sobre los ‘no’ que recibió a lo largo de su carrera.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza”, escribió en una publicación de Instagram, junto a tres videos. Y contó: “Yo también hice el casting para el serión En el barro”.

A corazón abierto, expresó: “Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo. Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto. La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

Divertida, aseguró: “Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no y, sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora”.

Feliz de haberlo intentado, Jujuy animó a otros a seguir sus pasos. “Ya saben, anímense a decir que si a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo”, aconsejó. Y concluyó: “La vida es una”.

La repercusión del casting de Sofía Jujuy Jiménez en redes sociales

La publicación de Sofía Jujuy Jiménez no pasó inadvertida entre su más de un millón y medio de seguidores de Instagram que la alentaron a seguir, le hicieron correcciones y la apoyaron.

“En el primer video percibí un poco de beboteo con la boca. Lo digo con la mejor. Ojalá algún día te veamos en alguna serie”, “Agradecida a tus palabras que siempre animan. Te admiro”, “Amo porque esta es la actitud”, “Te felicito por animarte. Es lo más difícil”, “Amo que muestres lo real que muchos no ven y siempre hay que intentar. Felicitaciones, esto le hace muy bien a todos”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Asimismo, Jujuy se volvió tendencia en la red social X donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de opiniones y una catarata de memes

