Sofía Jujuy Jiménez habló sin filtros de su presente sexual

La modelo abrió su corazón y contó cómo su pasado influyó en el momento que vive ahora

Sofía Jujuy Jiménez abrió su corazón y se refirió sin tapujos a sus sentimientos y a la posibilidad de encarar nuevas relaciones amorosas tras haber sufrido varias decepciones en el pasado. Mucho se habló sobre lo ocurrido a mediados del 2023, cuando la modelo atravesó una separación escandalosa luego de enterarse a través de las redes sociales que Bautista Bello, su por entonces pareja, le había sido infiel mientras ella se encontraba de viaje participando de la edición internacional del reality show de supervivencia, The Challenge.

Después de atravesar el duelo, esa historia ya estaría cerrada y la modelo aprovechó la interacción con sus seguidores en Instagram para revelar su estado actual respecto al amor y a las relaciones, al enfatizar la importancia de buscar la mejor forma para no sufrir nuevamente. En ese marco de preguntas, Sofía destacó: “Hablemos de amor”, a lo que uno de sus seguidores le respondió: “Mejor, hablemos de hacer el amor”.

Fue entonces que, sin tapujos, Jujuy destacó: “¡Con lo lindo que es! Mirá, se me ilumina la cara de solo pensar en hacer el amor. ¡Qué lindo! Y es que no te pasa con todos. O sea, sí me di cuenta que en mi historial de vínculos amorosos siempre idealicé mucho porque necesitaba como crearme una fantasía en mi cabeza para que sea amor cada vez que tenía relaciones sexuales”.

Ante esa revelación a la que arribó en forma individual, ella misma continuó: “Después con el tiempo vas creciendo, la vida te va golpeando y entendés que también existen las relaciones o momentos casuales, sexuales, y que está bien. Sí me di cuenta que no es lo que más me gusta. Yo prefiero que sea con amor hacer el amor. No hay nada más lindo que encontrar una persona que conectás sexualmente y a la vez hay amor”.

Sofia Jujuy Jimenez en una antigua postal familiar junto con su pareja, Bautista Bello

Tras esa respuesta, otra de las preguntas que le hicieron intentó indagar sobre su momento presente, si se anima a conocer gente aun sin enamorarse. Ante ello, la modelo fue tajante: “Esa es mi idea, conocer gente y no enamorarme. Vengo conociendo, el último tiempo como que me abrí, me permití explorar mi sexualidad también. Me encontré con diferentes tipos de personas y personalidades. Lo mejor de todo esto es que me estoy conociendo yo con el otro, que creo que eso es lo que tienen las relaciones y los vínculos, como que te seguís conociendo vos, qué cosas te gustan a vos, qué aceptás, cuáles son tus límites, pero no sé cuánto tiempo más de mi vida estaré así”.

Para finalizar aclaró: “Para mí lo más importante de la vida es estar con un otro sexualmente, entregarme, creo en la química de las personas cuando sentís esa conexión que no hay que decir nada ni explicar nada. No se puede amar si sos cagón, yo creo que en este momento de mi vida estoy siendo una cagona. No me animo ni a palos a entregarle el corazón a nadie. Está como blindado. Me lo rompieron tantas veces o yo también permití que se rompa, y aprendés y crecés un montón. Me emociona y me da mucho miedo, reconozco que soy una cagona y no me animo a amar de nuevo… ahora”, admitió más adelante.

La experiencia de Sofía Jujuy Jiménez con las constelaciones familiares

En una reciente charla con Teleshow, Jujuy había asegurado que “el reiki es hermoso: te da mucha paz. Y las constelaciones son muy fuertes”. Luego, la modelo había reflexionado al respecto. “Quiero constelar qué onda yo con el amor. ¿Qué pasa que siempre atraigo personajes que me terminan recontra lastimando? Algo estoy haciendo mal o estoy repitiendo algún patrón”, expresó.

En ese momento, recordó las vivencias sentimentales de sus padres. “Yo traía mucho la historia de mi mamá, que mi papá le metió los cuernos. Y la historia de mi abuela, el femicidio. El constelador me dijo: ‘No, dejá a tu abuela en paz. La historia de tu mamá es la de tu mamá. Andá vos a tus 17 años y a esa historia, a ese primer amor’. Hasta me tiró: ‘¡Dejá de chusmearlo en Facebook!’. Me pareció fuerte: en realidad, el tema lo tenía yo. Porque ese novio también me había metido los cuernos, ya había sufrido ahí por amor. Había expectativas, ilusiones. Se ve que, energéticamente, yo no había soltado”.