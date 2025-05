Sofía Jujuy Jiménez contó que quisieron estafarla haciéndose pasar por Gabriel Rolón

La modelo reveló un tipo de delito cada vez más habitual, que esta vez alcanzó al reconocido psicólogo, y dio un mensaje de concientización

Las estafas virtuales a cada día que pasan se convierten en moneda corriente y en esta ocasión, Sofía Jujuy Jiménez casi se convierte en víctima de una de estar artimañas. Mientras organizaba la segunda temporada de su podcast se contactó con, quien pensaba era, Gabriel Rolón para tenerlo como invitado, pero las cosas no salieron como esperaba.

“No saben lo que me acaba de pasar. ¡Dios! Qué suerte que pude conectar con mi intuición y no me dejé llevar por la emoción. Casi que soy estafada por un supuesto Gabriel Rolón, que lo amamos”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram y aclaró: “Gaby no tiene nada que ver con esto. Pobre. Pero evidentemente alguien se está haciendo pasar por él porque hay un número dando vueltas ahí. Esto yo ya lo sé porque pude hablar con el manager. El verdadero”, aclaró.

La modelo continuó detallando cómo se dio cuenta de que algo andaba mal al notar elementos extraños durante la charla: Fue rarísima la conversación, pasaron dos o tres cosas que a mí me hicieron llamar la atención. Por ejemplo escribir ‘halago’ sin H. Rarísimo. Rolón no va a poner ‘halago’ sin H. Después, la foto de perfil también era como muy rara”.

Las señales sospechosas se hicieron más claras cuando el impostor le pidió algo inusual, que la hizo encender las alarmas y darse cuenta definitivamente que no estaba hablando con el psicólogo: “Cuando teníamos que concretar la cita concretad de cuando tenía que venir a grabar me dice ´Mandame el código que te va a llegar en la pantalla. Para confirmar así mi agenda para que yo te pueda meter en mi agenda’”.

Ante este pedido poco común, la influencer decidió reaccionar con cautela: “Me pareció rarísimo porque vengo cerrando con otros invitados”. Tras estas palabras hizo un pequeño salto al pasado: una productora le pasó el supuesto contacto de Rolón y ahí arrancó la conversación. “Cuando me pide esto, me dice que a mi celular me llegaba un código y con eso él me agendaba en su propia agenda. Ahí le dijo ´Disculpa, nunca hice esto, no entiendo bien lo que me estás pidiendo, bancame un segundo que lo hablo con mi productora´“, relató acerca de su accionar la modelo.

Esa fue la pista que terminó de ayudarla a darse cuenta de que del otro lado no estaba quien decía ser: “Ahí claramente me di cuenta de que era rarísimo. Sumé: ‘halago’ sin H, la foto de perfil que era muy comercial y de hace 20 años y que me pida ese código, y dicho y hecho”.

La influencer explicó que con esas pruebas no fue difícil corroborar el intento de estafa: “Logré contactar al verdadero manager y me dice ´Sofi, quédate tranquila. Esto nos pasa hace como un año´”. Al parecer no es la primera vez que sucede una cosa así, por lo que la conductora decidió exponerlo: “Yo también cuento esto acá para que sepan que para hablar con Gaby Rolón solo se comunican con su equipo de hace 15 años, el teléfono de él no lo tiene casi nadie. Hay que tener un cuidado, porque esta gente así estafa, se meten en tu celular, te sacan información o te piden plata”.

“Lo sentí desde el principio, pero quise creer, quise confiar más en la emoción de poder cerrarlo a Rolón para entrevistarlo. Pero no”, contó acerca de cómo se sintió y por qué le llevó un par de minutos terminar de darse cuenta. Además, Sofía destacó que, a diferencia de este incidente, ella suele gestionar personalmente las comunicaciones para su podcast: “Con el resto de los invitados vengo hablando personalmente, me gusta ser yo quien, quien invita al proyecto”.

A modo de reflexión escribió: “Aprendizaje: 1) confiar en tu intuición, 2) Controlar la emoción y 3) Compartir tus dudas con gente en la que confiás y te quiere bien”. Finalmente, urgió a su audiencia a tener cuidado: “Hay que tener cuidado siempre y no ser atolondrada”.

