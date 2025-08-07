Sofía Gonet revolucionó las redes con una sesión de fotos subidas de tono y Homero Pettinato reaccionó

Desde Río de Janeiro, ‘La Reini’ subió la temperatura con una producción fotográfica que compartió en Instagram y su ex, de quien se separó hace pocos días, no tardó en aparecer

Amenos de un mes de su separación de Homero Pettinato, con quien salió aproximadamente durante seis meses, Sofía Gonet emprendió un viaje hacia Río de Janeiro y, de vuelta en Buenos Aires, compartió una parte de lo que fue la sensual producción fotográfica de la que participó junto a un joven. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario que su ex le dejó.

Sofía Gonet subió la temperatura de las redes sociales desde Río de Janeiro (Foto: Instagram/@sofiagonet)

Sofía Gonet y la producción fotográfica junto a un hombre desconocido (Foto: Instagram/@sofiagonet)

Entre las imágenes, las cuales publicó en su perfil de Instagram, en donde acumula poco más de 700.000 seguidores, ‘La Reini’ se mostró sentada sobre la arena de las paradisíacas playas brasileñas, muy cerca de un hombre con quien parecía estar a punto de besarse. Mientras que él optó por un traje de baño y el torso desnudo; ella, lució bikinis en dos tonos distintos: una celeste y la otra bordó, con las que aprovechó a posar desde distintos ángulos.

Sofía Gonet desde Río de Janeiro (Foto: Instagram/@sofiagonet)

Tal como la joven de 26 años escribió en el pie del posteo, la sesión de fotos fue realizada por el fotógrafo Lucas Ricci, quien se especializa en moda. Mientras que el modelo prefirió dejarlo en el anonimato, lo que llamó la atención de los usuarios, quienes no tardaron en darle el visto bueno. “Cambió un Renault 12 por una Ferrari; “Si después de un Homero viene esto, por Dios que me cruce un Homero mañana”, ”Dios mío reini, como se te pasó por la cabeza Homero”; “La que puede, puede. ¡Yo hace 8 años que no puedo superar al gil de mi ex!” y “Cambió Casio por Rilex reini”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que no pasaron desapercibidos por los usuarios (Foto: Captura Instagram/@maludef)

Pero lo que más generó revuelo en las redes fue la reacción del locutor e influencer, quien publicó dos emojis de aplausos.

Homero Pettinato y el comentario que le dejó a su ex (Foto: Instagram/@sofiagonet)

El mensaje del hijo de Pettinato llegó luego de que se refiriera a las fuertes declaraciones de su expareja, quien lo trató de sucio y reveló que hasta convivió con ratas en su casa. Tras las repercusiones, Homero decidió romper el silencio en Sería increíble, el ciclo de streaming de Olga del que forma parte. “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, expresó al comienzo de su descargo.

“Estoy bien, estoy bastante bien”, dijo ante la pregunta de sus compañeros. “Lo que me pasa con esto, para dar una respuesta y no salir después en todos los programas de chimentos, primero es que nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía, ni decir nada malo de alguien que amé, o que amo, o que quiero, o que fue parte de mi vida”, señaló.

En ese sentido, aclaró: “Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa, que la cuida, que la protege. Tiene una carrera zarpada que la armó ella sola. Me parece una persona increíble y nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que realmente desconozco, decidió hacer este video hablando pestes de mí“.

Y completó: “Ahora tengo un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento. Su público destaca mucho la gordura. Sobre todo, que soy un gordo desagradable, horrible, que tiene mucha suerte, que la hayan dado bola, que alguien lo quiera. Desconozco por qué, pero si ella necesita en este proceso hacer esto y encararlo de esa manera, encararlo odiándome, me parece que está bien y lo respeto. Que lo encare como ella quiera”.