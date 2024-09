Sofía Clerici pidió que le levanten la inhibición de sus fondos bloqueados para destinarlos al blanqueo

Se trata de casi 600 mil dólares que le incautaron en el marco de la causa conocida como “Yategate”. Según explicó ante la Justicia, es plata que se ganó trabajando como “acompañante en viajes”.

La modelo Sofía Clerici, expareja de Martín Insaurralde, le pidió a la Justicia que le levanten la inhibición de sus fondos bloqueados para destinarlos al blanqueo de capitales. Se trata de casi 600 mil dólares que le incautaron en el marco de la causa conocida como “Yategate” y, según explicó ante los tribunales, es plata que se ganó trabajando como “acompañante en viajes”.

Clerici elevó el pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora para poder cumplir con la “Ley de blanqueo de capitales” impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo plazo de adhesión vence el próximo viernes.

Esta no es la primera vez que la joven solicita que le devuelvan los USD 569.911 que la Justicia le embargó durante un allanamiento en su hogar de la zona norte del Conurbano bonaerense. Tiempo atrás, el juez Ernesto Kreplak le denegó una solicitud en ese sentido.

A su vez, Clerici remarcó que su empleo como asistente de viajes no está regulado, por lo que sus fondos no están justificados. Si lograra ingresarlos al blanqueo de capitales -en el que no se pide explicaciones sobre el origen del dinero- quedarían dentro del sistema legal. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco rechazaron la propuesta de la implicada, y ahora la decisión quedó en manos de Kreplak.

El 29 de mayo pasado, pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su exesposa Jésica Cirio. Mediante un escrito presentado a la Justicia, manifestó que había sido “cosificada como mujer” al ser incluida en el expediente por presunta corrupción.

En octubre del 2023, se realizaron siete allanamientos en propiedades de los tres implicados en la causa, se incautaron además algunos dispositivos, como computadoras, teléfonos celulares y algunos relojes de alta gama, en instalaciones del exjefe de Gabinete bonaerense, en Banfield, Lomas de Zamora y San Vicente, y en la casa de Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas.

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó al exjefe de Gabinete bonaerense; a su expareja Cirio; y a la modelo Clerici, en el marco de la causa que se abrió luego de que circularan fotos del viaje del exfuncionario por Europa. En los primeros dos casos la acusación es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras que en el restante se investiga el delito de encubrimiento.

