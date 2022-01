Silvio Berlusconi renuncia a ser presidente de Italia. El ex primer ministro, de 85 años, comunicaba su decisión a sus socios de coalición, los ultraderechistas Matteo Salvini y Gorgia Meloni, dos días antes del inicio del trámite parlamentario.

Berlusconi señaló, en un comunicado, que pese a haber conseguido suficientes apoyos para convertirse en jefe del Estado, tras mucha reflexión, había optado por “dar un paso más en el camino de la responsabilidad nacional”.

Una de sus exigencias fue que el actual primer ministro, Mario Draghi, siga al frente del Gobierno, y se elija a otro candidato que proponer al resto de fuerzas políticas.

Giornata importante, per il Centrodestra e per l’Italia. Dopo la scelta generosa di #Berlusconi, ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 22, 2022