Silvina Escudero mostró su “cajón íntimo” y sorprendió a Estefi Berardi

La vedette en Mañanísima presentó su impecable casa, lo que provocó una picantísima pregunta de la panelista.

Parece que Silvina Escudero es fanática de la limpieza y el orden. En un móvil con Mañanísima presentó cada rincón de la casa que comparte con su marido, todo súper impoluto. Desde la ducha de su baño, su enorme armario… ¡y hasta el cajón de los hilos dentales y corpiños!

La vedette mostró al ciclo de Carmen Barbieri donde guarda su ropa interior, que mantiene toda doblada. “¡Sacá una bombachita! Yo si me pongo eso se me desaparece”, lanzó la conductora, mientras la vedette sacaba algunos modelos súper sexies que tiene.

“Estoy como si fuera Navidad que me mostrás todo ordenado. No me manden fotos desnudos, mándenme fotos de casas ordenadas”, bromeó Diego Ramos, mientras Silvina seguía presentando “su cajón de bombachitas”.

La honestidad brutal de Estefi Berardi al ver la casa súper ordenada de Silvina Escudero

Sin embargo, Estefi Berardi tuvo sus reparos sobre la prolijidad de la bailarina. “No te quiero pelear, pero para mí tenés una persona que te ayuda a doblar. No creo que seas vos sola”, lanzó.

“Mi cajón es un quilombo. ¿No tenés una persona que te ayuda a doblar?”, indagó, picante mientras Silvina reconocía que tiene una persona trabajando en su casa para mantener todo resplandeciente.

“Samy trabaja acá en casa desde hace un año y me ayuda a limpiar. Pero acá el orden es mío”, concluyó.