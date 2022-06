Silvestre reveló que no tiene relación con ninguno de sus seis hijos

“Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte”, dijo el cantante quien dijo tener relación sólo con su hija “del corazón”. Mirá el video.

En una nueva emisión de PH, Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, Andy Kusnetzoff el cantante y actor Silvestre (cuyo verdadero nombre es José Luis Rodríguez) confesó que no tiene contacto con ninguno de sus seis hijos.

“¿No tenés relación con ninguno de tus hijos?”, le preguntó el conductor. “No”, respondió el actor. “Tengo relación con mi hija del corazón que es la hija de Patricia, mi mujer”, detalló.

“Con mis hijos de sangre, siento que hice mis deberes. Ya perdoné y espero. Son grandes y espero que hagan su parte”, señaló Silvestre quien tuvo siete hijos de diferentes relaciones.

“Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte. Yo con las madres tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con cualquiera, quizás no con la que me dejo en la calle”, cerró sin nombrar a la actriz Verónica Vieyra.

El hijo asesinado de Silvestre

En 2016, Silvestre estuvo como invitado en el programa nocturno de Mirtha Legrand y durante la cena dejó a todos conmocionados con una fuerte revelación acerca de su vida íntima.

“A los 17 años fui padre. Mi vida fue una hasta esa edad, y fue otra después de que mataran a mi hijo de un tiro en la cabeza“, agregó.

Ante la conmoción de los comensales y la propia Mirtha, Silvestre detalló que la mujer “tenía graves problemas psiquiátricos” y “también tuvo una trágica muerte“.

“Yo pagaba 500 dólares por sesión con el mejor psiquiatra de aquella época. En un momento de lucidez, ella escribe una carta donde me da a mi hijo porque iba a cometer una locura“, completó.