“Si querés otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé varios”: qué fue de la seño que “enfureció” a las mamis

Daniella Catelli es de Lomas de Zamora y durante la pandemia cobró protagonismo por un video que le compartió a una compañera en el que parodiaba una clase virtual. Una broma que la hizo dar entrevistas en programas de radio y televisión.

Muchos todavía creen que Daniella Catelli había grabado el video para compartir con sus alumnos y otros piensan que el mensaje estaba destinado a las mamás del curso al que le daba clases virtuales.

Muy muy poco saben que, en realidad, estaba de licencia por enfermedad y grabó ese mensaje para una amiga que también es maestra y se divertía con sus ocurrencias.

En abril de 2020 Daniela saltó a la fama por el videito que se hizo viral. Foto: Todo Noticias.

Si bien ella se disculpó en su momento por la filmación, también explicó que lo hizo para poner un poco de humor en medio de la situación de encierro de la cuarentena. “En el video primero les hablo a los chicos y después les pido que llamen a sus mamás, así les daba un mensaje que era algo así como ‘Ya les expliqué. Los chicos son una luz. Entienden rapidísimo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos’”.

El 10 de febrero de 2020, Daniela se había operado de cáncer de mama y estaba de licencia en su casa. “Tenía la cabeza en cualquier cosa y mi amiga me cuenta que las mamás le pedían videos para que explicara la multiplicación y yo le grabé un videito”, recuerda Daniela.

Así como lo hizo, se lo mandó si editar. La amiga lo empezó a compartir a otras maestras que también lo compartieron. “Se empezó a viralizar entre amigas docentes hasta que se nos fue de las manos”, cuenta la docente.

El video de Daniella se compartió en las redes sociales y llegó a los diarios, portales de noticias y canales de televisión. Foto: Nicolás González/ TN

“Fue tremendo salir a explicar esto porque si bien yo sabía lo que había hecho, -que era un chiste- y mis compañeras también sabían que era humor, una gran mayoría de personas en ese contexto que estábamos viviendo lo tomaron a mal y me mandaban mensajes diciéndome de todo. También había muchos otros defendiéndome. Para alguien que no es de los medios y no está acostumbrado, fue muy fuerte”.

Llegó un momento en que Daniella no quería escucharse más ni ver su grabación, que se había hecho viral. “Estaba en la tele, en la radio. Me sentí refamosa en esos días. Si yo buscaba fama no fue el mejor momento porque después del video yo salía con barbijo a la calle, no me reconocía nadie”.

En su cuenta de Instagram, Daniella comparte videos de humor y también algunas de sus presentaciones haciendo Stand Up. (Foto: Instagram Daniella Catelli / @dani_catelli)

Luego de la repercusión y el enojo que se generó, la mujer que está al frente de clases de chicos de tercer grado recuerda que decidió hacer un descargo por Facebook. Allí escribió: “Así soy yo. Soy Daniella Catelli, docente. Me gusta más decir ‘maestra’. Siento que nací para esto”.

Volver a la escuela después de la viralización

“Estuve mucho tiempo de licencia, si bien con la mayoría de mis compañeras nunca perdí el contacto, para el que no sabía de mi vida ví que se asombraron, la repercusión fue muy grande y me hizo comprobar que soy querida y respetada”.

Lo mejor fue la respuesta de las autoridades del colegio que, como la conocían y confiaban en ella, mostraron su apoyo absoluto. “A lo largo de mi trayectoria he recibido millones de besos y abrazos, de ‘seño, te quiero’, de gracias, de ‘te voy a extrañar’, de cumpleaños sorpresa, regalos y llamados de alumnos a los que les entregué sus medallas cuando egresaron del secundario”, agrega.

En su cuenta de Instagram, Daniella comparte ahora videitos pensados para otras maestras. “El viernes del día del Maestro hice un stand up para mis compañeras. Ahora estoy escribiendo un unipersonal con contenido sobre la docencia”.

Después de estar todo el día, doble turno como docente, Daniella dice que transforma la realidad en humor: “Creo que además de divertirme, mi contenido le gusta a otras maestras que se prenden y lo comparten”.

Realización: Nicolás González

Edición: Francisco Hernández

Diseño gráfico y animación: Iván Paulucci

Por Yanina Sibona-TN