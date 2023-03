Sharon Stone reveló que perdió la mitad de su fortuna tras la quiebra del Silicon Valley Bank

La actriz reveló la noticia durante una gala benéfica de un fondo de investigación del cáncer de mujeres.

La nominada al Premio de la Academia, de 65 años Sharon Stone, dijo que perdió la mitad de su dinero en este asunto de la banca”, refiriéndose a la crisis bancaria en Estados Unidos y puntualmente la quiebra del Silicon Valley Bank, pero que aún planeaba escribir un cheque al Fondo de Investigación del Cáncer de Mujeres en un discurso entre lágrimas en el evento benéfico An Unforgettable Evening del jueves de Gala en Beverly Hills.

“Y en este momento, eso también es coraje”, dijo. “Porque sé lo que está pasando. Acabo de perder la mitad de mi dinero en este asunto bancario, y eso no significa que no esté aquí. Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que no esté aquí. Este No es un momento fácil para ninguno de nosotros”.

“No es un momento fácil para ninguno de nosotros. Es un momento difícil en el mundo, pero no voy a permitir que un político me diga lo que puedo y no puedo hacer, cómo puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no. Así que levántate, ponte de pie y di lo que vales. Eso es lo que es el coraje”, fueron algunas de las palabras de Stone.

Además, la actriz también quiso hablar de sus experiencia con los procesos de detección del cáncer de mama: “Esas mamografías no son divertidas. Y para alguien como yo a quien le dijeron que tenía cáncer de mama por un bulto más grande que mi pecho, no lo era. Fui al hospital y dije: ‘Si me abres y es cáncer, por favor, toma mis dos senos. No soy una persona definida por mis pechos. Eso puede parecer gracioso viniendo de mí, ya que todos los han visto”.