Shannen Doherty publicó un video del día de su operación de cerebro

La actriz, que relató el terror que sintió de no sobrevivir o de no volver a ser ella, fue elogiada por sus seguidores por la humanidad de compartir ese momento con otra gente que atraviesa lo mismo.

Shannen Doherty, de 52 años, se ha convertido en un símbolo de lucha, que no esconde la cara aterradora del cáncer. La actriz publicó un video de la cirugía a la que sometió en enero de 2023 para extirpar parte del tumor que se aloja en su cerebro debido a la metástasis causada por el cáncer de mama.

La intérprete ha mostrando continuamente las facetas que ha atravesado con el cáncer, desde que le fue diagnosticado un cáncer de mama en 2015. Hizo lo mismo cuando entró en remisión, y cuando esa maldita enfermedad regresó en 2020 en Etapa IV. A pesar del miedo abrumador que sentía y siente, sigue mostrando a través de imágenes y relatos los momentos más fuertes.

El 14 de junio, Shannen publicó un video en el feed de su cuenta de Instagram, y contó: “16 de enero de 2023. Cirugía. Tengo un tumor en la cabeza que me quieren extirpar y también hacer una biopsia. Está claro que intento ser valiente pero estoy petrificada. El miedo me abruma. Asustada por todos los posibles malos resultados, preocupada por dejar a mi madre y cómo eso la afectaría. Me preocupaba salir de la operación sin ser yo. Así es como puede ser el cáncer“, indicó la recordada intérprete de Beverly 90210 y Charmed de la forma más transparente posible.

Rápidamente, amigos, colegas y seguidores en general comenzaron a llenar su posteo con mensajes de aliento y elogio por su valentía: “Habrá gente que vea esto y que esté pasando por su propio viaje o conozca a alguien que lo esté pasando. Esas personas se sentirán menos solas gracias a ti. Son esos momentos de ‘miedo’ los que nos convierten en lo que somos. Humanos”.

Otra usuaria, expresó: “Gracias por ser transparente. Tengo tu edad con cáncer de pulmón (no fumador) Ayuda a ver que otros tienen las mismas luchas”. “Eres tan fuerte, valiente y valerosa. Te envío amor, luz y miles de abrazos”, dijo otra persona.

¿Qué le pasó a Shannen Doherty?

El 7 de junio, Shannen Doherty, mostró en un emotivo video cómo fue su primera sesión de radioterapia en el cerebro, donde tiene metástasis.

“Soy extremadamente claustrofóbica y estaban pasando muchas cosas en mi vida. Soy afortunada ya que tengo grandes médicos como el doctor Amin Mirahdi y los increíbles técnicos del Cedar Sinai. Pero ese miedo…. La confusión….. el momento de todo…. Así puede ser el cáncer“, escribió sobre un video que muestra el exacto momento en el que entra a la máquina. En el cli puede verse la lágrima que cae sobre su rostro, evidenciando el miedo interior.

A principios de 2020, Doherty anunció que estaba luchando nuevamente contra el cáncer de mama, que había progresado a la etapa cuatro, llamándolo “un trago amargo de tragar”.

“Definitivamente tengo días en los que digo: ‘¿Por qué yo? Y luego digo: ‘Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto? Ninguno de nosotros lo merece”, dijo Doherty a “Good Morning America”.

La actriz reveló por primera vez que tenía cáncer de mama en 2015 y ha trazado su batalla contra la enfermedad en las redes sociales.