Sergio Uñac: “El peronismo tiene que hacer internas abiertas para elegir candidato a presidente”

El dirigente sanjuanino advirtió que el peronismo está “en tiempo de descuento” para reorganizarse y sostuvo que la mejor salida es una interna abierta. “No hay que tenerle miedo al voto”, planteó.

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, sostuvo que el peronismo debe resolver sus liderazgos con una interna abierta antes de fin de año y advirtió que el partido atraviesa un momento decisivo. “Estamos en tiempo de descuento”, afirmó, y planteó que “no hay que tenerle miedo al voto” ni a una autocrítica que permita “reconciliarse con sectores de los cuales nos hemos distanciado”.

Sergio Uñac es un abogado y político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de San Juan, cargo que asumió en diciembre de 2023. Fue gobernador de la provincia de San Juan por dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023. Previamente, antes de asumir la titularidad del Ejecutivo provincial, fue vicegobernador de José Luis Gioja. También ejerció el cargo de intendente de la municipalidad de Pocito durante los períodos 2003-2007 y 2007-2011.

¿Cómo se soluciona la problemática del peronismo desunido? ¿Cuál es la receta? ¿Debería haber una interna?

Creo, primero, que la oposición en el país debe generar una alternativa seria. Para eso hay que discutir ideas. Para discutir ideas deberemos poner intereses personales, pensar en el conjunto, en lo colectivo, pensar ya no solo mirando la historia del país, realmente es rica desde el punto de vista que se la quiera mirar, con puntos claros y puntos oscuros, porque las historias en el mundo son así, pero me parece que hay que mirar presente y futuro.

La sociedad necesita que le hablemos al futuro. La sociedad está cansada de las discusiones estériles, está cansada de los caminos erráticos que por ahí la política le ha brindado como caminos de solución y que, pasado el tiempo, se dan cuenta de que de solución no tenían nada.

Pero, por ejemplo, vos en San Juan en un determinado momento revitalizaron el peronismo a través de una interna, una interna casualmente con la persona con la que vos competías, con tu adversario político. Y finalmente terminó siendo útil para el partido en su conjunto.

Eso fue el 15 de marzo del 2020. Recordemos que el 19 fue el decreto de aislamiento obligatorio para todo el país, unos días antes nosotros mantuvimos una interna. Eso revitalizó el partido y permitió que yo pudiese exponer, en ese momento era gobernador, mis ideas, José Luis Gioja sus ideas también, que el peronismo se articulara hacia un lado o hacia otro, que acompañara a uno o a otro. Pero me parece que el gran ganador no fue ni Sergio Uñac ni en ese momento Gioja, sino el Partido Justicialista y la provincia de San Juan.

¿Y eso mismo cómo sería para el peronismo?

Eso es lo que me parece que tenemos que repetir de cara al 2027, que además no queda nada o casi nada. A mi criterio me parece que podemos mostrar un ejemplo no hace mucho tiempo, que fue San Juan, en lo político.

Vos referenciabas lo que significó San Juan durante 20 años de crecimiento. Pudimos hablar durante 20 años de equilibrio fiscal, que es obviamente lo que hoy está en discusión y que nosotros lo hemos practicado durante muchos años en la provincia. El Partido Justicialista lo practicó en la provincia de San Juan.

Yo creo que la salida, una oposición razonable hacia este proyecto de Milei, que no tengo dudas de que no es el camino correcto ni en lo político ni en las formas, pero menos el camino correcto en lo económico también, porque hablar de equilibrio fiscal no quiere decir que eso sea un modelo de país. Eso es un atributo que debe tener un gobierno, pero no quiere decir que eso sea el único camino, máximo cuando es a costa de la salud pública, que ya casi ni se habla, pero que está destruida, de la educación pública, que ya casi ni se habla, pero que también atraviesa momentos muy delicados, de la infraestructura pública.

O sea, para que un país crezca necesariamente es inevitable construir caminos, construir redes eléctricas, construir gasoductos, porque si no, en definitiva, ¿dónde va a estar el crecimiento y el desarrollo? Yo creo, por lo que se conversa en el Congreso Nacional, que el oficialismo va a presentar un proyecto en el cual va a dar de baja las PASO. Hoy están vigentes, pero yo entiendo que en el 2027 lo que se intenta hacer en el 2026 es presentar un proyecto en el cual se eliminen o se vuelvan a suspender. Si hubiese PASO, podría el Partido Justicialista competir con uno, dos, tres o más de uno, digo dos, tres o cuatro candidatos, o los que tengan vocación de poder construir una mayoría importante.

¿Vos irías como uno de ellos?

Es prematuro decirlo hoy, pero si reunimos ciertas condiciones, obviamente que sí. Yo soy una persona del interior. Me parece que acá hay que lograr una síntesis en un país que tiene como dos polos. Parece que capital y provincia de Buenos Aires necesariamente deben contraponerse al interior. A mí me parece que, muy por encima de esto, lo que tenemos que hacer es construir una alternativa en donde estemos todos integrados, donde haya un candidato que pueda provenir del interior pero que interprete a la capital y a la provincia de Buenos Aires, donde puede haber uno o más candidatos en el interior y, por supuesto, que en capital también.

El gobierno quiere eliminar las PASO. Si no logra eliminarlas, las PASO solo lo resuelve. Si logra eliminar las PASO, el peronismo tendría que hacer una interna, como aquella de Cafiero y Menem, por ejemplo.

Después, en el 2023, se dirimió como en internas, pero en elecciones generales, porque se autorizaron tres listas. Recordemos a Néstor Kirchner, Carlos Menem y Rodríguez Saá. Si eso no ocurre, el Partido Justicialista, y esto hay que decirlo con absoluta tranquilidad, no hay que tenerle miedo al voto, no hay que tenerle miedo a hacer una autocrítica razonable para que nosotros nos podamos reconciliar con sectores de los cuales nos hemos distanciado. El campo, por ejemplo. Podemos mencionar otro más, pero para poner uno que ha sido emblemático en el último tiempo.

El partido debe convocar en el corto plazo, porque obviamente un cronograma de internas necesita pasos previos que tenemos que ir dando. Pero debemos invitar a poner a todo el Partido Justicialista en acción de cara a poder votar. Yo ya no lo haría con elecciones cerradas, porque obviamente el padrón del partido quizás no está actualizado. Quizás se pueda hacer con una campaña de afiliación. Que voten en esa interna todos los que tengan posibilidad de hacerlo, sean o no justicialistas.

Parece que hablar de interna es hablar del pasado. No. Uno de los países que hoy está en discusión permanente, como es Estados Unidos, con esa política internacional llamativa o agresiva que está llevando a cabo, los partidos emblemáticos dirimen sus candidatos en internas. Me parece que eso es lo más saludable para revitalizar las estructuras internas del partido.

Existe una suposición de que si hay un candidato presidencial del oficialismo que tiene posibilidades de ganar, o que al revés el oficialismo resulta un lastre, como pudo haber sido en la elección anterior, la tendencia de todos los gobernadores es desdoblar la elección, o sea anticipar la elección en su provincia para no quedar preso del arrastre del peso del candidato nacional si no tuvieran un candidato nacional seguro vencedor. Esto ha sido en las últimas elecciones.

Las elecciones provinciales fueron entre seis y tres meses antes de las elecciones nacionales, lo que nos colocaría en que las elecciones comenzarían en las provincias en el otoño del año próximo. Por lo tanto, las candidaturas en las provincias tendrían que estar resueltas en diciembre de este año. Si yo entiendo bien, lo que vos estás proponiendo entonces es una interna del peronismo ya para septiembre.

Sí. Octubre. Me parece que sería el camino más razonable para democratizar el partido también. Creo que el partido va a necesitar nuevos liderazgos. Eso me parece que es inevitable. Es producto del tiempo, es producto de las renovaciones, del trasvasamiento que se hablaba en su momento.

Me quedo pensando: imaginate que para aquellas elecciones en octubre internas es algo que debería decidirse ya, porque necesitaría cuatro o cinco meses de preparación.

Por supuesto que sí. Se necesita mucho más tiempo si la interna va a ser cerrada, porque hay que actualizar padrones. Yo propongo interna abierta, obviamente que esto lo tienen que discutir el Congreso, el Consejo enviar una propuesta al Congreso partidario y definirlo. Pero es de la única manera que el partido va a proponer ideas a la sociedad. La sociedad va a escuchar. Nosotros podremos de esta manera recuperar sectores que hoy están, no sé si enojados, pero quizás distantes.

¿Es posible que el gobierno nacional, viendo que la estrategia de todos los gobernadores sea anticipar las elecciones, desdoblarlas como sucedió en 2023, en este caso desfavoreciendo al oficialismo, en el caso anterior favoreciendo al oficialismo que estaba un poco menguado, el gobierno nacional diga: “Adelanto también las elecciones nacionales”? ¿Es una hipótesis que vos escuchaste en el Congreso, como la escuchamos nosotros en el periodismo?

Yo creo que al principio era un secreto entre pocos y después se convirtió en un secreto a voces. Hoy se conversa de que el mes de mayo, días más, días menos, junio, pueda ser la fecha que el Gobierno Nacional pueda determinar para las elecciones nacionales. Y a los que me dicen: “Pero hay una ley que establece que se debe hacer en el mes de octubre, tercer domingo del mes de octubre”. Bueno, la ley se cambia, se modifica con otra ley, y hoy los números asisten al Gobierno Nacional para que, en ese eventual escenario, se pueda llegar a concretar. Así es que yo no descartaría.

Y lo que a mí me parece que el peronismo tiene que poner en foco, digo el peronismo porque yo integro el Partido Justicialista, hoy integro el Consejo Nacional, pero he sido titular del partido en mi provincia, en San Juan: el partido tiene que entender que estamos en tiempo de descuento. La sociedad también tiene que entender que, si ven alguna alternativa, porque esto no es solo un desafío del Partido Justicialista, es el Partido Justicialista ampliado a otros partidos que piensan de esta manera, a otros sectores que pueden participar en la vida política, estamos en tiempo de poder ponernos a pensar.

Además hay un mes y medio de Mundial.

Además. El Mundial empieza a mediados de junio y termina a mediados de julio. Pero siempre hay 30 o 40 días antes: cómo forma Argentina, cómo están las otras selecciones, cómo nos va a ir. Y después espero que haya un tiempo de festejo posterior para Argentina. Así que yo diría que dos o tres meses.

Vos decís: es probable que el gobierno considere que cuanto menos tiempo le dé a la oposición para formarse. Y al mismo tiempo, dado que las señales económicas no son tan buenas, cuanto menos tiempo pase, le conviene cuanto antes, con ganarle de mano a la oposición. Entonces le gustaría hacer las elecciones lo antes posible.

Sí, y yo te sumo dos o tres datos que son estadísticos, pero que si uno está en la calle se da cuenta de que es real. Casi el 70% de los argentinos cree que hoy el camino económico no es el camino correcto. De encuestas serias. De la totalidad de los trabajadores argentinos, la mitad no llega a fin de mes. De los que no llegan a fin de mes hay un alto porcentaje que se endeuda, pero de ese porcentaje que se endeuda el 80% cree que no va a poder pagar sus deudas. El desempleo crece, el empleo formal decrece, vemos despidos, cierres de empresas: 22.000 empresas han cerrado en los últimos dos años. Otro dato: 1.800 panaderías. Eso es el dato estadístico más fuerte de que el consumo está severamente afectado.

Con esta realidad y con estos números es muy probable, y la oposición tiene responsabilidad en esto, por lo menos en abrir los ojos y en establecer un camino, por lo menos en llamar a internas en el caso nuestro, y otros partidos deberán hacer lo que tengan que hacer, de ponernos manos a la obra para hacer una opción razonable. Yo creo que hay mucha gente que ya considera que con el equilibrio fiscal solo no alcanza. Que además, en algún punto, está maquillado. Pero supongamos que es absolutamente real: con el equilibrio fiscal solo no alcanza. A mí me parece que el camino debería ser equilibrio fiscal más calidad de vida, que cada vez se afecta más.

Entonces, la tesis plausible es: hay un mes y medio de no política por el Mundial. Si el gobierno lograse que no hubiera PASO, le quita una herramienta a la oposición para construir una alternativa. Y, por lo tanto, adelantar las elecciones sería la consumación de eso, o sea, dejarlo sin un calendario político con tiempo para formar una alternativa competitiva. ¿Esa es lo que te parece la estrategia del gobierno?

A mí me parece que esa es la estrategia del gobierno. Lo drástico sería que la oposición, que nosotros somos parte, no los únicos, pero somos quizás la oposición más importante, más numérica, no la vea venir. Que no la vea venir sería lamentable.

Te has visto varias veces con la expresidenta Cristina Kirchner, pero al mismo tiempo votaste a favor del RIGI, si no entiendo mal, por la importancia que tiene la minería para tu provincia. Es decir, todo el planteo del gobierno respecto de que la salida de la Argentina es agregarle otra turbina a la economía: no solamente el campo, sino la minería. El ejemplo de que en el caso de Chile se exporta diez veces la cantidad que se exporta con la misma cordillera argentina. Vos, en San Juan, eso ya lo hiciste hace bastantes años. Me gustaría que marcaras esas diferencias de por qué estás a favor de la inversión en minería, del desarrollo de la minería y de inversiones en gran escala.

Yo estoy a favor, porque me parece hoy que es uno de los pilares del desarrollo económico de nuestro país. Si miramos Chile, el principal exportador de cobre, por lo menos de Latinoamérica, ha tenido un pasado, un presente y tiene un futuro promisorio, porque hoy el cobre es el único conductor, se usa para todo, pero además es el único conductor de electricidad, con todo lo que eso implica. Los países que sepan generar energía son países que van a tener mucho futuro. Y para eso el cobre es extremadamente esencial, además para la electromovilidad.

Pero más allá de lo que significa la minería en la provincia de San Juan, nosotros nos hemos dedicado durante muchos años. Tiene licencia social la minería en San Juan, y sería bueno que, si hicimos algunas cosas que fueron significativas, otras provincias que hoy miran con recelo el desarrollo de la minería puedan mirarlo para ver que se puede hacer minería responsable. Se puede equilibrar entre minería y medioambiente, porque nosotros lo hemos hecho. Nosotros pasamos en solo cinco o seis años del desarrollo de mi gobierno en la provincia de San Juan, por una medición que hace el Instituto Fraser, un instituto canadiense, subimos 50 puestos: pasamos del puesto 70 al puesto 20 en el índice de confianza minera.

Hicimos las cosas bien, porque quienes votan ahí son quienes invierten, y quienes invierten no quieren enterrar su dinero sin que haya ciertas condiciones macroeconómicas, digo en cuanto a lo provincial, que puedan combinar el medioambiente con el desarrollo económico, con la seguridad jurídica, con la estabilidad política que debe ofrecer una provincia. Yo no voté a favor el RIGI porque, obviamente, el RIGI solo, así como estaba pensado, protegía solo las grandes inversiones que venían de afuera y dejaba afuera al proveedor local. Casos hay en toda la cordillera o en todas las provincias.

Yo voté en contra el RIGI, a favor de la ley de glaciares, porque es lo que hemos pregonado en la provincia de San Juan durante muchos años. En el año 2010 yo era solo intendente. En ese momento, en la administración de José Luis Gioja, se presentó una ley y fue aprobada donde se pedía que la provincia, y así se aprobó, fuese quien realizara el inventario de los glaciares, porque si nosotros somos los titulares de los recursos debemos ser también quienes cuidan el medioambiente.

Pero la minería es una oportunidad más que importante y me parece que esto lo tenemos que llevar al contexto nacional. Más allá de San Juan, Argentina tiene tres cosas que hoy demanda el mundo: energía o petróleo, minería y alimento. Si nosotros logramos establecer pilares sólidos no solamente de crecimiento sino de desarrollo, Argentina no solamente va a tener presente, sino mucho futuro.

¿Eso no lo entiende mejor el interior que los porteños?

Creo que es responsabilidad nuestra poderlo explicar acá también. No tienen obligación de poderlo entender, porque en definitiva acá no hay minería, o acá no se cultiva algodón, no se cultiva tabaco o no hay viñas de donde sale la uva, que obviamente sirve para establecer alimentos como el mosto, pero también vinos. Para que el interior tenga canales de desarrollo, no tienen por qué entenderlo. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de tener que explicarlo y hacerlo de la mejor manera.

El aumento de las dietas de los senadores: ¿cuál es tu propia opinión y qué vas a hacer en lo personal?

Yo siempre entiendo que hay que mirar las cosas o crecer hacia arriba, porque me parece que eso es lo que pretende cualquier argentino. Pero en este contexto que está viviendo el país, yo he sido de quienes lo han rechazado. Y en la mañana de hoy, lo he rechazado porque no hay contexto para que eso pueda darse. En otro contexto, todos los trabajadores, sean senadores, sean trabajadores de la salud pública, de la educación, deben razonablemente pretender ganar mejor. En este contexto no es viable.

Fuente: Perfil







