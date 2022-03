Sergio Massa: “La gente sabe que la deuda con el FMI la tomó Macri”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación fue invitado al programa Sobredosis de TV que conduce Jorge Rial, y habló de todo. Mirá el video.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue el crítico invitado este sábado en el segundo programa de Sobredosis de TV con Jorge Rial como conductor.

De entrada, Massa se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que esta semana obtuvo media sanción en la Cámara baja.

“Es el primer acuerdo con el FMI que no pide reformas previsional, laboral e impositiva”, destacó el crítico invitado de Sobredosis de TV.

A su vez, el titular de Diputados recordó que “el Frente de Todos no fue a buscar al Fondo”, y explicó: “El Frente de Todos recibe la Argentina con el Fondo adentro y lo que hace es reestructurar, renegociar y refinanciar una deuda ya existente”.

Massa, además, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri porque “solo premiaba la especulación financiera”, y recordó que, a pesar de eso, “terminó sin crédito, sin confianza de los inversores y yendo al Fondo”.

“La gente sabe que la deuda la tomó Macri, que lo anunció en Cadena Nacional y que dijo que los argentinos nos íbamos a enamorar de (Christine) Lagarde”, señaló el tigrense, quien calificó calificó como “una decisión valiente” del presidente Alberto Fernández la presentación ante el Congreso del acuerdo con el FMI.

Cómo es tener a Moria Casán como suegra

Luego de un informe especial sobre la relación entre el Pato Galmarini y Moria Casán, Sergio Massa reveló cómo se enteraron de la relación y cómo es tener a la diva como suegra.

“Me pone contento ver al Pato, que tiene casi 80 pirulos. Es un tipo muy afectuoso”, aclaró el titular de Diputados, y luego agregó: “Respecto a Moria, concocí una tipa espectacular. Con calle y muy simple”.

Sobre cómo se enteró del romance, Massa reveló: “Yo estaba en Estados Unidos. Una recepción que había organizado Jorge Agüello con empresas. Me llega un mensaje de Jorge Fontevecchia diciéndome cómo iba a ser la tapa de la revista Caras. Abro el archivo, lo abro y veo, y no lo podía creer. Se lo reenvié a Malena, y a los 30 segundos me dice que era una fake”.

“No teníamos ni idea. El sábado, cuando volvemos, era como una revolución. Me llamó el Pato y me dice ‘pasamos a tomar algo’, y agarra el teléfono Moria y me dice ‘hola Massa’, pasamos a tomar algo”, completó Massa.

Qué pasó en el Congreso frente al despacho de Cristina Kirchner y cómo está la interna

“Por lo que me contó un pajarito, hubo una charla por esto”, dijo en relación al cruce entre Andrés Larroque y Aníbal Fernández por el ataque que sufrió Cristina Kirchner en su despacho durante la marcha contra el FMI en las afueras del Congreso.

Respecto a las internas, el titular de Diputados, explicó: “Me gustaría que los debates los demos puertas adentro. Me parece que lo mejor, entre cuatro paredes, digamos todo lo que tengamos que decir, y después salgamos a fortalecer ese contrato que firmamos con la sociedad en el 2019”.

“No me asusta tener opiniones distintas. En muchos temas tuvimos miradas distintas, pero la clave es entender que tiene que haber un ámbito cara a cara. Lo vengo planteando desde diciembre este tema, porque entiendo que es el mejor camino”, insistió el integrante del Frente de Todos.

Del mismo modo, Massa remarcó que lo que ocurre dentro del FdT son “disidencias”, ya que tienen en común la misma visión de país y se diferenció de la oposición. “No creemos en la especulación financiera, no queremos que la producción nacional sea reemplazada por extranjera; y me parece que ahí hay una convivencia en la oposición que rechaza este ‘pack peronista’, y a veces, tenemos que poner en valor el esfuerzo que representa sacar al país de la pobreza que dejó Macri, enfrentar una pandemia”, exclamó.

“Vinimos a hacer creer a la argentina a través del ingreso, y no debemos dejar de lado esto por cuestiones personales”, concluyó.