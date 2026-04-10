“Serán traídos a proceso”: Miquelarena apuntó a la madre y a su pareja por la muerte del nene de 4 años

Así lo advirtió el procurador general, Jorge Miquelarena, este viernes por la mañana ante una posible detención por la muerte de Ángel López. En este sentido afirmó que, en caso de confirmarse un homicidio, la pena es de prisión perpetua.

La muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció el domingo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia, sigue generando conmoción y está bajo investigación para determinar si se trató de un hecho de violencia. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, la Justicia analiza posibles responsabilidades.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, reconoció que la principal hipótesis que se maneja es una muerte en un contexto de violencia: “Esa es la sospecha que tenemos. En el transcurso de la mañana todavía no me he podido comunicar con el fiscal jefe para ver si, por fin, tenemos el informe de la autopsia”, señaló este viernes por la mañana en diálogo con Radio Mitre.

A continuación, indicó que, de comprobarse esta sospecha, la madre biológica y su pareja, que estaban al cuidado del menor al momento de su muerte, “serán traídos inmediatamente a proceso la madre biológica y la pareja”, anticipó.

El funcionario explicó que aún no se ha avanzado en detenciones dado que aún resta tener un informe preliminar de la autopsia al cuerpo del menor: “El fiscal jefe estaba apurando a la forense para que le haga el informe preliminar, porque luego puede ser que haya que hacer algún tipo de análisis patológico, y eso demora un poco más de tiempo, pero al menos con el informe preliminar alcanza como para saber si estamos en presencia de un delito”.

UNA MUERTE VIOLENTA

Sobre posibles lesiones que se habrían detectado, agregó: “Según nos refieren, en principio habrían detectado algún golpe en la cabeza. Sí, efectivamente, pero estamos esperando el informe”.

En paralelo, se avanzó con medidas de prueba en el entorno del menor. “Efectivamente se secuestraron (los celulares), se hizo la inspección. Esto se hizo prácticamente de inmediato cuando nos enteramos del hecho como para asegurar ese tipo de pruebas y que no desaparezca”, detalló.

También confirmó que la madre y su pareja están bajo seguimiento: “Sabemos perfectamente bien dónde están, dónde está esta pareja. Se fueron del lugar por temor a ser linchados. No iba a ser la primera vez que suceda un hecho de esta naturaleza en Comodoro Rivadavia, ya tenemos un caso de un hombre que fue linchado porque lo acusaban el hijo de ese hombre de haber cometido una violación y después resultó que era falso”.

La mamá de Ángel y su pareja abandonaron la casa donde vivía el nene por temor a represalías. Captura de video

Miquelarena remarcó que todo depende del resultado forense: “Lo más urgente en este momento es tener el resultado de la autopsia, aunque sea el resultado preliminar, como para poder determinar si efectivamente estamos en presencia de un delito y tomar cartas en el asunto”.

Finalmente, Miquelarena deslizó que “de tratarse de un homicidio, potencialmente estamos hablando de una cadena perpetua. Entonces, imagínese que no se va a dejar librado a que se manden a mudar. No quiero apresurarme porque por ahí el informe dice otra cosa. Hay que ser prudentes”.

Fuente: ADNSUR



