Senadora propone crear por ley salas de periodistas en los tres poderes del Estado

La jujeña Carolina Moisés presentó un proyecto para hacer obligatoria la existencia de las salas de periodistas para “garantizar el acceso a la información pública”

La senadora nacional Carolina Moisés (Convicción Federal) presentó un proyecto de ley que establece la obligación de crear “Salas de Prensa Institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado, y afirma que “no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas”.

La iniciativa, que se conoce mientras el Poder Ejecutivo mantiene cerrada la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, destaca que se busca “garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión”, y obliga a mantener salas de periodistas en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, establece que estos espacios deberán funcionar de manera permanente y no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas.

La legisladora jujeña, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó la iniciativa junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, todos de Convicción Federal,

Moisés consideró que “no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas” e indicó que “las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno”.

También prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones, garantizando que cualquier restricción sea individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial.

“Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad“, indicó Moisés.__IP__

Tras rechazar el cierre de la sala de acreditados de la Casa Rosada, la senadora afirmó: “No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”.

Fuente: Agencia NA