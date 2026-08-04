Seguridad vial: más de 7 mil vehículos controlados y 29 conductores retirados de la vía pública durante el fin de semana

Se retuvieron 7 rodados y se labraron 105 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Los registros de alcoholemias más elevadas se dieron en Esquel, lago Puelo y Trelew.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización y prevención vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana, realizando diversas tareas preventivas ante las contingencias climáticas que afectan gran parte de la provincia.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.064 vehículos, realizó 3.961 test de alcoholemia y retiró a 29 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.249 vehículos, se realizaron 877 test de alcoholemia, hubo 3 casos positivos, y se labraron 20 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, como así también sobre la Ruta Nacional N°3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 553 vehículos, se efectuaron 373 test de alcoholemia, en los que se detectó a 5 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 9 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Además, a solicitud de la Comisaría Segunda, durante la madrugada de este lunes, personal de la APSV realizó un test de alcoholemia al conductor de una motocicleta que había sido interceptado durante un patrullaje policial, arrojando un resultado positivo de 2,63 g/l de alcohol en sangre.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 275 vehículos en circulación, se realizaron 3 test de alcoholemia y se detectó a un conductor alcoholizado, se labraron 4 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvo un vehículo.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.358 vehículos, se realizaron 613 test de alcoholemia, se detectó a 10 conductores en estado de ebriedad, y se labraron 33 infracciones.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 226 vehículos en circulación y se realizaron 97 test de alcoholemia sin registrarse ningún tipo de infracción.

Camarones

En Camarones se controlaron 52 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 788 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 306 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, se labraron 17 infracciones y se retuvieron 5 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.798 vehículos, se realizaron 1.692 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 21 infracciones y se retuvo un rodado. Asimismo, a solicitud de Comisaría Primera, personal de la APSV se constituyó en la intersección de las avenidas Ameghino y Pellegrini, donde efectuó un test de alcoholemia al conductor de un taxi que, tras perder el control del vehículo, colisionó contra varios rodados que se encontraban estacionados. El examen arrojó un resultado positivo de 2,28 g/l de alcohol en sangre.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín se controlaron 109 vehículos y no se labraron infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 32 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 97 vehículos y no se labraron infracciones.

En Río Pico, se controlaron 192 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y se elaboró una infracción.

En Tecka, se controlaron 335 rodados y no se registraron infracciones.