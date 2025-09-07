Segundo llamado para cubrir cargos de las “Residencias del Equipo de Salud 2025”

La convocatoria está dirigida a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país. La inscripción se podrá realizar hasta el próximo viernes 12 de septiembre, a través del correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

Como parte de las diversas acciones que el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres lleva adelante para fortalecer el sistema sanitario chubutense, la Secretaría de Salud provincial convoca a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a participar del 2° llamado para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud 2025”.

Las especialidades que se concursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, son: Emergentología, Neumonología Postbásica, Pediatría, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Clínica Médica, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Postbásica, Medicina General y Tocoginecología (Residencias Médicas); Salud Mental Comunitaria y Epidemiología (Residencias multiprofesionales); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos; Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

La convocatoria ya se encuentra abierta y la inscripción se podrá realizar hasta el próximo viernes 12 de septiembre, a través del correo electrónico: info.residenciaschubut@gmail.com.

Examen y entrevistas

La documentación que se debe presentar, como así también otra información importante relativa al concurso (cronograma, especialidades, cargos disponibles y bibliografía), se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial:

http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

A su vez, el examen provincial se tomará de manera presencial el día jueves 2 de octubre, a las 8 horas, en Rawson, en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, ubicado en calle Don Bosco N° 237.

Luego de ello, las entrevistas personales a los postulantes se llevarán a cabo de manera online o presencial, en días y horarios a confirmar.

Beneficios

A la hora de realizar este nuevo llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que habrán de recibir los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y, finalmente, reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, y adicional por vivienda).

Salud Mental Comunitaria, Enfermería en Cuidados Críticos, Epidemiología, Farmacia y Bioquímica

Por otro lado, la Secretaría de Salud precisó que la Residencia en Salud Mental Comunitaria está abierta exclusivamente a profesionales de grado de las disciplinas Trabajo Social, Psicología, Musicoterapia, Terapia Ocupacional y Enfermería.

A su vez, las Residencias en Enfermería en Cuidados Críticos (Neonatales y de Adultos) se encuentran dirigidas únicamente a licenciados en Enfermería; mientras que a la Residencia en Epidemiología pueden acceder profesionales de grado de las disciplinas Medicina, Psicología, Bioquímica, Biología, Odontología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Veterinaria y Enfermería.

En tanto, la Residencia en Farmacia Hospitalaria está dirigida exclusivamente a farmacéuticos; y la Residencia en Bioquímica, a bioquímicos.

Requisito excluyente

Si bien los postulantes pueden inscribirse presentando certificado de título en trámite, la cartera sanitaria chubutense recordó que es requisito excluyente que cuenten con el título profesional habilitante para la fecha de toma de cargos, prevista para 4 de noviembre próximo.

Más información

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, a los teléfonos (0280) 4484125, interno 168, y (0280) 154728045; o el correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com. También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8