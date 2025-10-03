Secuestraron 260 kilos de cocaína y detuvieron a un narco peruano acusado de ser el proveedor del cargamento

Los estupefacientes fueron decomisados por la Policía Federal Argentina en operativos hechos en Moreno e Ituzaingó

Tras una investigación de cuatro años, que comenzó cuando se puso bajo la lupa a una organización narcocriminal que vendía estupefacientes en Villa Mercedes, San Luis, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron en Ituzaingó y Moreno, en el conurbano bonaerense, 260 kilos de cocaína y detuvieron a cinco sospechosos, entre los que se encuentra un ciudadano peruano que sería el proveedor del cargamento de droga.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “Parte del cargamento, unos 60 kilos de cocaína, se encontraban ocultos en un vehículo que mientras realizaba la distribución de la droga entre distintas personas ligadas a la organización criminal, mientras que otros 200 kilogramos de droga fueron hallados en Moreno, en el domicilio de uno de los sospechosos investigados”, explicaron los voceros consultados.

En la investigación intervinieron el juez Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul; el fiscal federal de Villa Mercedes, Danilo Miocevic, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), representada por su titular, el fiscal federal Diego Iglesias y la auxiliar fiscal Florencia Compaired, y detectives de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.

Como se dijo, la investigación comenzó hace cuatro años, en 2021. En ese momento se descubrió una organización narco que operaba en Villa Mercedes, en San Luis, integrada por 19 delincuentes, que comercializaba cocaína que recibía desde Buenos Aires. En mayo pasado se detuvo a la mayoría de la banda.

“La investigación continuó para intentar identificar a los proveedores de la cocaína. Tras tareas investigativas e información surgida de intervenciones telefónicas, los detectives de PFA lograron identificar a los distribuidores de la droga, quienes utilizaban las denominadas ‘mulas’ para enviar los estupefacientes a distintos puntos del país”, explicaron calificadas fuentes judiciales.

En 2023, una de las denominadas “mulas” de la organización fue detenida después de tomarse un ómnibus en Liniers con la intención de viajar al interior. Llevaba tres kilos de cocaína.

En las últimas horas, el juez Nacul ordenó ocho allanamientos en Ituzaingó, Moreno, Florencio Varela y en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de detener a los proveedores de la cocaína.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, en la tarde del jueves, detectives de la PFA interceptaron en Comandante Peredo al 500, en Ituzaingó, un Toyota Ethios. En el vehículo se secuestraron 60 kilos de cocaína. En ese procedimiento se detuvo a dos sospechosos, un ciudadano argentino y otro peruano.

En otro de los procedimientos, en un domicilio situado en Trujui, en el partido de Moreno, la PFA secuestró otros 200 kilos de cocaína.

En la ciudad de Buenos Aires, los allanamientos se hicieron en los barrios de Saavedra, Monserrat y Almagro. En total hubo cinco sospechosos detenidos, entre ellos el ciudadano peruano, quien está señalado con el proveedor de la cocaína. En las próximos días serán indagados.

Por Gabriel Di Nicola-la Nación