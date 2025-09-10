Sébastien Lecornu, una nueva cara como primer ministro que no cambia la ecuación en Francia

Emmanuel Macron designó a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou. Cercano al presidente de Francia, se espera que el hombre que ha sido ministro de las Fuerzas Armadas durante tres años siga la misma política, apartado del Partido Socialista y teniendo solo a la ultraderechista Agrupación Nacional como interlocutor para evitar la censura.

Emmanuel Macron reaccionó esta vez rápidamente con una decisión que no es nada sorprendente: dio la carta a Sébastien Lecornu como primer ministro. El jefe de Estado corre así el riesgo de prolongar el estancamiento institucional o de ver derrocado en unas pocas semanas a su quinto primer ministro de los últimos dos años.

Porque el hombre que es ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022 es cercano al presidente de la República, a quien se unió tras su elección en 2017 abandonando el partido conservador Los Republicanos. Su nombramiento, que estuvo cerca de producirse en diciembre de 2024 tras la caída de Michel Barnier, es por tanto una señal de que Emmanuel Macron tiene la intención de continuar con la misma política.

“La acción del primer ministro estará guiada por la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio del pueblo francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país”, dijo el comunicado del Elíseo. En otras palabras, será imperativo que el primer ministro construya un presupuesto para 2026 destinado a reducir la deuda francesa y, por lo tanto, requerirá esfuerzos por parte de los franceses, como los que demandaba el presupuesto de François Bayrou.

E incluso si Emmanuel Macron le pide a Sébastien Lecornu, antes de formar su gobierno, que “consulte a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con miras a adoptar un presupuesto para la nación y construir los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, es poco probable que la familia de gobierno cambie. Los mismos cabezas como Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Élisabeth Borne, Catherine Vautrin, Rachida Dati y Manuel Valls tienen muchas posibilidades de ser confirmados.

En estas condiciones, ¿cómo imaginar que Sébastien Lecornu lo haga mejor que sus dos predecesores? Mientras que el jefe de Estado había pedido el 2 de septiembre a los líderes de la base común que “trabajaran” con los socialistas, estos últimos, que esperaban gobernar, rápidamente hicieron saber que el nuevo primer ministro no podía contar con ellos.

“Por lo tanto, Emmanuel Macron está persiguiendo obstinadamente un camino en el que ningún socialista participará. El que ha llevado al fracaso y al desorden y que agrava la crisis, la desconfianza y la inestabilidad”, dijo el comunicado del Partido Socialista publicado el 9 de septiembre. “Sin justicia social, fiscal y ecológica, sin medidas para el poder adquisitivo, las mismas causas provocarán los mismos efectos”, concluye el texto.

Cenas secretas con Marine Le Pen y Jordan Bardella

Dado que la salvación no puede venir de la izquierda, ¿Sébastien Lecornu girará hacia su extrema derecha? Cuando era ministro de Defensa, fue señalado en 2024 por el diario ‘Libération’ y, de nuevo, en 2025 por ‘Le Canard enchaîné’, por sus cenas con los políticos de extrema derecha Marine Le Pen y Jordan Bardella.

Es imposible saber si estas reuniones secretas con los líderes de la Agrupación Nacional (RN) asegurarán que los 123 diputados de extrema derecha no se unirán al voto de censura. Pero el discurso de la RN ya ha evolucionado. Si bien pidió una nueva disolución de la Asamblea Nacional y prometió censura en caso de nombramiento de un primer ministro macronista, Jordan Bardella parece más inclinado a darle una oportunidad a Sébastien Lecornu.

“Nuestros principios no varían y el interés de los franceses sigue siendo nuestra única brújula. No es una cuestión de personas o reparto, sino de la política llevada a cabo: Juzgaremos —sin ilusiones— al nuevo primer ministro por sus actos, por sus orientaciones para elaborar el presupuesto de Francia, y lo haremos a la luz de nuestras líneas rojas”, escribió en X luego de la designación.

La devise d’Emmanuel Macron : on ne change pas une équipe qui perd. Comment un fidèle du Président pourrait-il rompre avec la politique qu’il conduit depuis huit ans ?



Nos principes ne varient pas et l’intérêt des Français demeure notre unique boussole. Ce n’est pas une question… — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 9, 2025

Entre estas líneas rojas, sin embargo, está la negativa a hacer pagar a los franceses los recortes presupuestarios, especialmente a través del año en blanco previsto en el presupuesto de François Bayrou y que fue descrito por Marine Le Pen como una “purga fiscal y social”.

Por lo tanto, la ecuación que se le presenta a Sébastien Lecornu parece ser tan difícil como la de Michel Barnier y François Bayrou, si no incluso más delicada. Porque su llegada a Matignon -la transferencia de poder está prevista para el 10 de septiembre al mediodía- se produce el mismo día que “Bloqueemos todo”, un movimiento social que pode un bloqueo general del país. Apenas asumiendo el cargo, el nuevo primer ministro tiene que gestionar una crisis dentro de una crisis.

Por Romain Brunet-France24