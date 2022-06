Sebastián Wainraich se refirió a los rumores de separación de Dalia Gutmann

El comediante habló con Dante Gebel sobre la relación con su pareja y cómo afectaron los trascendidos a sus familiares. Mirá el video.

Sebastián Wainraich está en pareja hace 19 años con la comediante y actriz Dalia Gutman, con quien tiene dos hijos en común: Kiara (14) y Federico (10). A comienzo de este año, los famosos se vieron bombardeados por los medios por temas que escapaban de lo laboral y que tenían que ver con su relación y hasta aseguraban una posible separación. Si bien, ambos salieron a aclarar que no era así, consultado por Dante Gebel, el conductor afirmó que todavía le cuestan esas cosas. “Me mandaron a vivir a otra cosa”, cuenta entre risas.

“Fue incómodo, al principio me causo gracia, pero como involucra a otras personas fue difícil y no me siento cómodo en ese terreno, es raro”, reveló Wainraich. “Siempre dicen que son la reglas del juego, pero yo me pregunto quién escribió las reglas”, suma el artista, que dejó en claro que no le gusta que se metan en la intimidad de su familia.