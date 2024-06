Sebastián Ortega y Carla Moure se separaron tras 10 años juntos: el motivo

El guionista y la modelo estaban en pareja desde 2014 y, según se supo, terminaron la relación porque ella no se sentía cómoda en la convivencia con los hijos que él tuvo con Guillermina Valdés.

Sebastián Ortega y Carla Moure se separaron después de 10 años juntos y se conoció el motivo que los llevó a tomar la decisión.

Según informó Fernanda Iglesias en La Nación, “la iniciativa fue de ella, un poco incómoda con la convivencia junto a los hijos que él tuvo con Guillermina Valdes“.

Si bien la periodista no ahondó en detalles sobre la separación de la pareja, contó que no están más juntos desde haces dos meses y medio.

Quién es Carla Moure

Sebastián Ortega y Carla Moure comenzaron a salir en 2014 y si bien él era más conocido en el ambiente artístico, ella también ya tenía una trayectoria.

Carla es modelo, filmó un comercial con Orlando Bloom y también es guionista y autora de obras de teatro. A su vez fue responsable de la caracterización de personajes en El Marginal 3, serie creada por Sebastián Ortega y su empresa, Underground.

“Fue una experiencia espectacular que duró 5 temporadas. Trabajé cabeza a cabeza con Sebastián, que es la mente maestra detrás del show. Encontrar el folclore de la cultura local fue un desafío y una búsqueda. Es delicado hablar de un sector sociocultural marginado, pero el programa no deja de ser una ficción. Para cada personaje se pensó un estilo, nos adentramos en barrios de vulnerabilidad social para entender qué era lo que estaba pasando ahí, e intentar reflejarlo de la manera más verídica posible”, contó sobre su rol en diálogo con la revista Marie Claire.

En 2019, en conversación con Gente, la modelo contó sobre sus ganas de ser madre: “Tengo ganas pero no ya. No sé si me veo como madre. Siempre dije que no quería serlo antes de los treinta. Pero bueno, también tengo decidido que a los 33 congelaría óvulos en caso de que a esa edad no pudiera”.

Sobre su relación con los hijos de Sebastián, detalló: “Me llevo muy bien con todos. Me involucro hasta donde sé que debo hacerlo, sobre todo porque yo también vengo de padres separados desde que nací. Por eso aprendí desde chica hasta dónde tengo que ejercer mi lugar y hasta dónde es responsabilidad cien por ciento de los padres. Pero me encanta acompañarlos y escucharlos. Charlamos mucho y siempre que pueda interceder, lo hago. Con el que me siento más confidente es con Dante, el más grande. Es divino”.

Cabe recordar que Ortega estuvo en pareja 12 años con Guillermina Valdés y fruto de su amor nacieron Dante, Paloma y Helena. Si bien el romance con la empresaria fue bastante expuesto, con Carla Moure fue diferente, ya que no se conoció mucho respecto a su relación más que por fotografías de ellos en eventos.