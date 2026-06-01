Se viene la limpieza en River: “Se van a ir 15 jugadores, ya lo decidimos”, dijo Stefano Di Carlo

El presidente millonario habló sobre varios temas de cara al segundo semestre de 2026: “Perder una final no puede hacer bueno ningún balance”, dijo entre otras frases contundentes

El golpe de la final perdida ante Belgrano impactó de lleno en el núcleo de River. La derrota en Córdoba sobre el epílogo del último partido del torneo Apertura generó las primeras reacciones en los hinchas pero luego esas mismas también se manifestaron en los dirigentes, encabezados por Stefano Di Carlo. El presidente millonario dejó títulos importantes este lunes con respecto a lo que van a planificar de cara al segundo semestre de 2026.

De entrada dejó en claro que no es de esos dirigentes que buscan responsabilizar a los demás, apuntando que más allá de las polémicas de la final en Córdoba ellos deben centrarse en armar un mejor equipo: “Hay maneras de ver el fútbol y la vida. Hay gente que cree que la culpa es del otro. Yo no creo eso. Belgrano es un buen campeón tiene mucho mérito. Muchas veces se lo intentó perjudicar a River, pero River siempre dio vuelta esas historias en la cancha. Lo de los árbitros hace rato que se viene discutiendo en el fútbol argentino, ahora con el VAR quedan más expuestos los errores. Los que hacen mal su trabajo perjudican a sus pares“.

Esto se da en un marco de cambio de política de gobierno interno. Antes era Marcelo Gallardo quien tenía la voz cantante en materia de altas y bajas, ahora todo pasa a ser conversado entre Di Carlo, Enzo Francescoli y el director deportivo recientemente contratado, Pablo Longoria. “He instruido al Director Deportivo, hemos tenido varias conversaciones en las que analizamos todo. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores”, dijo en declaraciones a ESPN, lo que generó una sorpresa ya que, si bien se sabía que se iban a ir varios jugadores y se iban a buscar refuerzos, se proyectaba una salida de entre siete u ocho futbolistas, pero la limpieza será mayor. “He instruido al Director Deportivo para que empiece este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos y cumplir contratos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. El dato más relevante por el que nadie pregunta es el costo del plantel con contratos laborales. Tenemos que sacar a quince y con ese presupuesto concentrarlo en cinco o siete jugadores”, agregó Di Carlo, puntualizando en errores sobre muchos de los últimos refuerzos.

Dejó una referencia con respecto a la primera incorporación fuerte del mercado, la llegada de Nicolás Otamendi, que firmó contrato por 18 meses. “Lo que vemos en Otamendi es una referencia clara para el vestuario. Un tipo que te va a ordenar todo. Con mucha experiencia y un referente en el puesto. Estamos felices y orgullosos de sumar un campeón del Mundo”.

En el ida y vuelta de las incorporaciones, Di Carlo comentó también que apuntarán a tener un mercado fuerte, con la voluntad de sumar entre cinco y siete refuerzos que le den un plus al grupo: “Queremos generar un equipo competitivo, con jerarquía, que se imponga en la cancha”.

El principal dirigente millonario está dispuesto a darle a Eduardo Coudet, en su primer mercado de pases, una energía diferente, para que el equipo pueda jugar mejor y ser protagonista hasta las instancias finales en el torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. “Las incorporaciones nos van a dar un avance en términos de jerarquía. Eso vamos a hacer en este proceso. La situación es compleja. Yo no voy a permitir que esa situación se perpetúe. Hay que intervenir con mucha agresividad”.

"HE INSTRUIDO AL DIRECTOR DEPORTIVO Y HEMOS DECIDIDO CONJUNTAMENTE QUE VAN A SALIR 15 JUGADORES"



💣 Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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¿Qué balance hicieron los dirigentes puertas adentro? “El balance del semestre es relativo. Por un lado tuvimos una situación compleja con la salida del técnico más exitoso del club (en referencia a Marcelo Gallardo) y en ese momento, si decíamos que llegábamos a una final y avanzabamos en el torneo internacional, te decía fenómeno. Pero ‘bue’ es River y perder una final no puede hacer bueno ningún balance. El plantel era balanceado, pero los malos rendimientos de los jugadores hizo que no pudiéramos coronar el título”.

Y dejó en claro en sentimiento de la dirigencia, en función de las evaluaciones que se hicieron luego de años que no fueron positivos, en los que River no pudo conseguir títulos: “Hemos hecho apuestas, esperando procesos de adaptación, creído que haciendo correcciones puntuales íbamos a tener una estructura en el equipo, pero no ha ocurrido. Habrá que intervenir con mucha agresividad. Hay que achicar el plantel para tenerlo con 20 jugadores de élite, no más de 25, 30 y 35, por el costo laboral. Vos podés pagar mejor teniendo menos“, describió el plan.

Por último se refirió a la situación de Marcos Acuña, que estuvo en el proceso de Lionel Scaloni pero que no fue convocado en la lista de 26 para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: “Me sorprendió porque el nivel de Acuña es descollante. Pero no es oportuno que yo opine sobre esto…”.

Di Carlo rompió el silencio luego de la final perdida por River ante Belgrano. No había dudas con respecto a la continuidad de Coudet como DT, pero sí se esperaba movimientos fuertes dentro del plantel. Esto fue confirmado este lunes, con las declaraciones del presidente. Después del Mundial, se espera ver un River muy renovado.

Fuente: LN