Se quemaron 10.000 plantas en el campo de Mario Vargas

Pidió Justicia y no manejarse con grietas.

El lunes por la tarde, se inició un incendio de grandes proporciones en el campo del exvicegobernador Mario Vargas, por Ruta 259 hacia la salida de Esquel, altura de la Casa Estudiantil.

Contó el hecho a Jornada y dijo estar “dolido, enojado y triste”, pero “sin un poco de reflexión esto no sirve”. Las plantas siniestradas aseguró que en lo económico lo afectan mucho, porque es un emprendimiento familiar de más de 30 años, y “le hemos transmitido a nuestros hijos y nietos, la importancia de un bosque, de generar un ambiente limpio y oxígeno”.

Vargas en la misma dirección subrayó que las forestaciones en su campo, han dado trabajo a mucha gente humilde, además de ingenieros. “Plantamos 30.000 árboles por año, generando mano de obra en meses en los que en la zona no se pueden realizar ciertos trabajos, por el invierno”. Asimismo recalcó que independientemente de lo económico, “este incendio hizo un importante daño ambiental. Hoy me tocó a mi, en mi casa, pero le puede tocar a cualquiera”.

Si bien falta la cuantificación final de las pérdidas, Mario Vargas indicó que los peritos le manifestaron que el daño es mayor a lo que se pensaba. El cálculo es que fueron entre 8.000 y 10.000 plantas que estaban para corte para distintos usos de la madera.

En este contexto preguntó: “¿qué pasa que en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el incendio comenzó a las diez y media de la noche?. En mi caso, los peritos no tienen duda que fue intencional, al tiempo que pidió “que actúe la Justicia como tiene que actuar”.

El ingeniero sostuvo que no tienen sospechosos, y pidió que “caiga el que tenga que caer pero con culpa, que no sea un perejil que no tiene nada que ver porque estaría mal”. Sugirió que a veces termina no pasando nada. En su relato remarcó que “veo una sana preocupación en el gobernador, del intendente, y también del ministro de Seguridad en tratar de encontrar a los responsables, y ojalá pueda ser”.

Vargas consideró que es muy difícil calificar a quien cometió el hecho, si es un miserable, un inadaptado, o un hdp. “¿A quien se le ocurre prender fuego?. Pero lo hacen, y hay que esperar que le caiga la Justicia. Qué puedo decir yo”.

Reflexionó que “esta problemática se agudiza y tiene en vilo a una sociedad”, y contó que permaneció en el lugar hasta la madrugada y ayer muy temprano siguió con los peritos. El fuego está controlado, no apagado.”

DJ