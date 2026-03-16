¿Se queda Trump solo?: país por país, la respuesta al llamado para intervenir en el estrecho de Ormuz

El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en medio del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel, ha desencadenado una crisis internacional que amenaza con afectar el suministro energético mundial. El presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió a varios países tanto de la OTAN como externos a la alianza que envíen buques de guerra para garantizar el tránsito por esta vía estratégica, por donde normalmente circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. La mayoría de respuestas emitidas de forma pública son contrarias a lo esperado por Washington. Esta es la postura de cada Gobierno.

La Casa Blanca intenta conformar una coalición naval para asegurar el estrecho de Ormuz y limitar el aumento del precio del crudo, debido a los bloqueos y ataques contra buques de hidrocarburos que mantiene Irán sobre esta vía navegable, en respuesta a la ofensiva militar estadounidense-israelí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su Administración ha contactado a varios países, especialmente aquellos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico, con el objetivo de que participen en una misión internacional para garantizar la libertad de navegación.

“Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre”

La iniciativa llega en medio de una escalada militar en la región tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que empezaron el pasado 28 de febrero y que derevivó en la respuesta de Teherán, que anunció restricciones en el tránsito por el estrecho, lo que generó fuertes temores sobre el impacto económico global.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió la iniciativa de Washington y afirmó que la seguridad del comercio marítimo requiere una participación internacional. “Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías”, afirmó.

Sin embargo, pese al llamado de Washington, numerosos gobiernos han respondido con cautela o han rechazado participar en una operación militar directa en el estrecho, argumentando preocupaciones legales, diplomáticas o estratégicas.

Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, descartó este 16 de marzo la petición de Trump, al asegurar que su país no se involucrará en una guerra más amplia con Irán.

Sin embargo, aseguró que trabajaría con sus aliados en un “plan colectivo viable” para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, aunque reconoció que no sería una tarea sencilla.

“No nos dejaremos arrastrar a la guerra”, prometió Starmer en una rueda de prensa, al tiempo que insistió en que Londres busca una solución diplomática para el conflicto.

El líder británico reconoció que la reapertura del estrecho es fundamental para la estabilidad del mercado energético global. “En última instancia, necesitamos reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado (del petróleo). Esto no es un asunto menor”, declaró.

Starmer también explicó que su Gobierno trabaja con socios europeos y regionales en la elaboración de un plan colectivo para restablecer la libertad de navegación en la zona. El primer ministro señaló además que el conflicto ya está teniendo repercusiones económicas en su país, especialmente por el aumento del precio del petróleo.

Alemania

Entre los países más críticos con la propuesta estadounidense se encuentra Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, rechazó de manera contundente la idea de enviar fuerzas militares para garantizar el tránsito en el estrecho.

“Esta no es nuestra guerra; nosotros no la empezamos”

“¿Qué se cree Donald Trump? ¿Que un puñado de fragatas europeas pueden hacer en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda?”, cuestionó Pistorius.

El ministro alemán también dejó claro que Berlín no considera este conflicto como propio. “Esta no es nuestra guerra; nosotros no la empezamos”, remarcó.

Las autoridades alemanas advirtieron que una intervención militar podría implicar a Europa en un conflicto iniciado sin consulta previa con sus aliados. Pistorius, también señaló que el envío de buques de guerra podría contribuir a una escalada militar en la región, por lo que su la Administración de Friedrich Merz apuesta por una salida diplomática.

Grecia

El Gobierno de Grecia también descartó participar en una operación militar en el estrecho de Ormuz. El portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, declaró que Atenas no realizará ninguna operación militar en esa zona estratégica.

Según explicó Marinakis, Atenas se limitará a participar en la misión naval europea “Aspides”, cuyo objetivo principal es proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo.

Esta misión se centra en la protección de buques frente a ataques en esa región, especialmente relacionados con las acciones de milicias hutíes en Yemen.

De esta manera, el Gobierno griego busca mantener su compromiso con las operaciones de seguridad marítima europeas sin implicarse directamente en el conflicto estadounidense-israelí contra Irán.

España

España, hasta ahora entre las pocas naciones europeas en rechazar de forma abierta la guerra en curso de EE. UU. e Israel contra la República Islámica, fiel a su postura volvió a adoptar una posición particularmente firme frente al pedido de Washington.

“El objetivo debe ser que la guerra termine, y que termine ya”

El Gobierno de Pedro Sánchez también se rehusó a participar en una misión militar en el estrecho de Ormuz.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, rechazó explícitamente la solicitud del presidente estadounidense. “España jamás aceptará medidas provisionales, porque el objetivo debe ser que la guerra termine, y que termine ya”, afirmó Robles.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió sobre los riesgos de intensificar el conflicto. “No debemos hacer nada que pueda aumentar la tensión o empeorar la situación”, señaló.

El gobierno español considera que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán carece de base legal y apuesta por una solución política.

Italia

El Gobierno de Giorgia Meloni también ha rechazado ampliar las misiones militares europeas al estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, explicó que Roma está dispuesta a reforzar operaciones navales en el mar Rojo, pero no considera apropiado extender esas misiones al Golfo Pérsico.

“Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz, ya que son misiones que tienen un carácter defensivo”, afirmó.

Tajani también insistió en que la prioridad debe ser un esfuerzo diplomático para garantizar la libertad de navegación.

El ministro subrayó que la estabilidad de esta ruta marítima es una cuestión que afecta a todo el sistema energético mundial.

Francia

El Gobierno francés, por el momento, no ha dado una respuesta pública al pedido del mandatario estadounidense Donald Trump para desplegar fuerzas navales en la región.

El presidente Emmanuel Macron declaró, antes de que el líder de la Casa Blanca hiciera esta petición, que varios países europeos y asiáticos planeaban llevar a cabo una misión conjunta para brindar protección, pero solo una vez finalizado el conflicto.

Macron, por el momento, opta por impulsar una vía diplomática mientras mantiene su preocupación por la seguridad marítima en esta estratégica ruta energética.

Por otro lado, el líder del Elíseo sostuvo durante el domingo 15 de marzo una conversación telefónica con el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, en la que pidió que Teherán permita restablecer la circulación marítima. “La libertad de navegación en el estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible”, afirmó el mandatario francés tras el diálogo con su homólogo iraní.

“No está previsto enviar buques franceses al estrecho de Ormuz”: ministra de Defensa a France 24

Durante la conversación, el jefe de Estado francés también reclamó el fin de las acciones militares iraníes contra países de la región. Macron instó a Teherán a que “pusiera fin de inmediato a los inaceptables ataques que Irán está llevando a cabo contra países de la región, ya sea directamente o a través de grupos interpuestos, incluidos Líbano e Irak”.

El mandatario aseguró que su país actúa en un marco de defensa de sus intereses y de la seguridad regional, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de una escalada militar prolongada. Macron explicó que París actúa en un marco “estrictamente defensivo” para proteger a sus socios regionales y garantizar la libertad de navegación en el Golfo.

El mandatario aseguró que su país actúa en un marco de defensa de sus intereses y de la seguridad regional, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de una escalada militar prolongada. Macron explicó que París actúa en un marco “estrictamente defensivo” para proteger a sus socios regionales y garantizar la libertad de navegación en el Golfo.

El presidente también alertó sobre las consecuencias de una prolongación del conflicto en Medio Oriente. Según indicó, una “escalada descontrolada” podría tener efectos graves tanto para el pueblo iraní como para los países vecinos, por lo que insistió en la necesidad de construir un nuevo marco político y de seguridad que permita estabilizar la región.

En ese contexto, Macron pidió al presidente iraní la liberación y regreso a Francia de los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes permanecen en la Embajada de Francia en Teherán tras haber sido detenidos en Irán en 2022 y posteriormente condenados por espionaje, acusaciones que París considera infundadas y que ha calificado como casos de “rehenes de Estado”.

La Unión Europea

La Unión Europea como bloque de 27 países ha mostrado cautela frente a la propuesta de Estados Unidos y ha centrado sus esfuerzos en buscar soluciones diplomáticas para mantener abierto el estrecho.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, explicó que los ministros de Exteriores del bloque están analizando distintas opciones para garantizar la navegación, aunque sin ampliar por ahora la presencia militar en la zona.

En Bruselas, Kallas señaló que discutió el tema con el secretario general de la ONU, António Guterres, con la idea de explorar mecanismos internacionales que permitan mantener el flujo comercial.

“Mantuve conversaciones con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la posibilidad de establecer una iniciativa similar a la que impulsamos con la Iniciativa del mar Negro”, afirmó.

Los ministros europeos también analizan la posibilidad de modificar el mandato de la misión naval europea conocida como “Aspides”, actualmente enfocada en proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo frente a ataques de milicias hutíes.

No obstante, varios países del bloque se mostraron reacios a ampliar esa misión hacia el estrecho de Ormuz, lo que refleja las diferencias internas sobre cómo responder a la crisis.

Australia

Australia también rechazó participar en una operación naval para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz. La ministra del Gobierno de Anthony Albanese, Catherine King, confirmó que Canberra no enviará buques de guerra a la región.

En declaraciones a la cadena ‘ABC’, King explicó que su país no ha recibido una solicitud formal para participar en la misión. “No enviaremos ningún buque al estrecho de Ormuz. Sabemos lo extremadamente importante que es, pero no es algo que se nos haya solicitado, ni es algo a lo que estemos contribuyendo”, afirmó.

Aunque Australia es un aliado cercano de Estados Unidos en materia de defensa, su Gobierno ha preferido mantener distancia con respecto a una intervención militar directa en el Golfo Pérsico, con más naciones involucradas.

Las autoridades australianas han señalado que siguen de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y evaluando sus implicaciones para la seguridad energética global.

Japón

La respuesta de Japón fue una de las primeras en manifestarse públicamente tras el llamado de Washington. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, señaló que su Gobierno no está considerando por ahora enviar fragatas para escoltar buques en Medio Oriente.

Durante una intervención ante el Parlamento japonés, Takaichi explicó que la situación se encuentra bajo análisis y que cualquier decisión dependerá de consideraciones legales y estratégicas. “No hemos tomado ninguna decisión con respecto al envío de buques de escolta. Continuamos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué puede hacerse dentro del marco legal”, declaró.

Pese a que Japón mantiene una fuerte dependencia del petróleo proveniente del Golfo Pérsico, y ante el aumento de la preocupación económica en medio de la crisis energética generada por el conflicto, Japón decidió mantener cautela en el despliegue de fuerzas militares.

Entretanto, la primera ministra tiene previsto viajar a Washington para reunirse con Donald Trump y se espera que el conflicto con Irán y la seguridad del estrecho de Ormuz sean temas centrales de la agenda bilateral.

Corea del Sur

En el caso de Corea del Sur, la respuesta oficial se ha caracterizado por la cautela y la necesidad de consultar a las instituciones políticas internas antes de adoptar una decisión.

La oficina presidencial surcoreana señaló que el país continuará dialogando con Washington antes de definir su posición final. “Mantendremos una comunicación fluida con Estados Unidos sobre este asunto y tomaremos una decisión tras una cuidadosa consideración”, indicó el Gobierno.

Uno de los principales obstáculos para un eventual despliegue militar es el requisito constitucional de contar con la aprobación del Parlamento para enviar tropas al extranjero.

Figuras de la oposición han advertido que cualquier envío de buques de guerra a la región necesitaría el respaldo del Legislativo, lo que podría retrasar o incluso bloquear una decisión en ese sentido.

China

China, uno de los mayores importadores de petróleo del Golfo Pérsico, ha adoptado una postura diplomática frente a la crisis. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, afirmó que Beijing mantiene contactos con todos los actores implicados.

“Estamos en comunicación con todas las partes involucradas en la situación actual y nos comprometemos a promover la desescalada y el retorno a la calma”, declaró durante una rueda de prensa.

China no confirmó haber recibido una solicitud formal de Washington para participar en la misión naval propuesta por Trump.

Entretanto, la diplomacia china ha insistido en la necesidad de evitar una escalada militar y de promover negociaciones para estabilizar la región.

Irán reafirma su postura

Mientras los países responden al llamado de Washington, el Gobierno de Irán ha reafirmado su disposición a continuar la confrontación mientras considere que su territorio está bajo ataque.

“Nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, sostuvo que Irán no tolerará que Estados Unidos e Israel impongan el conflicto y luego intenten declarar un alto el fuego cuando les resulte conveniente.

Baghaei subrayó que El Ejército del país está preparado para seguir combatiendo. “Nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, afirmó.

“Solo está cerrado para nuestros enemigos”

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que Teherán no ha solicitado un alto el fuego ni ha intercambiado mensajes con Washington.

El jefe de la diplomacia iraní también cuestionó el llamado de Trump a una coalición internacional para reabrir el estrecho. “Ellos están pidiendo a otros países que vengan a ayudarlos para que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, lo cual, por supuesto, desde nuestra perspectiva está abierto. Solo está cerrado para nuestros enemigos”, afirmó.

Por Martín Grippo – France24