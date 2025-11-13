Se incendió un hotel en Caballito: un muerto y cinco heridos

El siniestro se produjo en un hotel familiar. La víctima fatal tenía 30 años. Intervinieron 8 dotaciones de bomberos de la Ciudad.

Un hombre de 30 años murió en un incendio que se produjo hoy en un hotel familiar de cuatro pisos del barrio porteño de Caballito. También debieron asistir a otras cinco personas afectadas por el hecho. Una de ellas debió ser trasladada al hospital Durand por la cantidad de humo que había inhalado.

De acuerdo a la información que brindaron desde el SAME a la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se desarrolló en un inmueble de Avenida Avellaneda 371 entre Campichuelo y Eleodoro Lobos.

El edificio que se incendió cuenta con 4 pisos, pero el fuego se desató en el primero sobre prendas de vestir, por eso se propagó rápidamente.

De acuerdo a las declaraciones de Alberto Crescenti, titular del SAME, al canal de noticias TN, tres hombres de 51, 68 y 76 años, respectivamente, así como una mujer de 78 fueron atendidas en el lugar.

El individuo de 51 años fue trasladado más tarde al Durand. Con respecto al fallecido, Crescenti señaló que un fiscal ya interviene en el caso y que “esperamos la pericia correspondiente”.

Intervinieron 8 dotaciones de bomberos y el fuego se extinguió en principio con un extintor a base de PQS.

El tránsito en la zona tuvo que ser interrumpido y los bomberos procedieron a la remoción de escombros mientras personal especializado comenzaba con las pericias para establecer las causas del suceso.

Otro incendio en el mismo barrio 24 horas antes

Veinticuatro horas antes de este incendio se había producido otro, aparentemente por una fuga de gas, en la esquina de las calles Riglos y Formosa. Las llamas alcanzaron en un momento los 12 metros de altura y dos personas resultaron con heridas, una de ellas, de gravedad.

También se produjo el corte de la circulación de vehículos en la zona. Según versiones de los vecinos, aunque todavía los hechos están siendo investigados, obreros de una empresa de electricidad que estaban haciendo reparaciones en una vereda habrían ocasionado la rotura de un caño de gas.

