Se filtró el video de una discusión de Mauro Icardi con Wanda Nara

En medio de una nueva crisis entre el futbolista y la modelo y representante, apareció un testimonio visual de un cortocircuito en el desembarco en Turquía, días antes de que ella confirmara la ruptura

Mauro Icardi está lejos de su mejor momento en el fútbol y su cabeza en estos días está en reconciliarse con su ex pareja, Wanda Nara, quien anunció su separación del futbolista del Galatasaray de Turquía.

En medio del escándalo que incluye traiciones y filtraciones de chats íntimos, Icardi viajó a Buenos Aires para reunirse con Wanda y darle una nueva chance al amor. Mientras tanto, en las redes comenzó a circular un video en el que se ve al atacante rosarino discutiendo con su ex mujer y representante en medio de la presentación en el Galatasaray.

“Casi se pelean el día que firmó”, escribió el usuario que compartió el video, con el detalle del gesto de Icardi hacia Wanda.

El ex compañero de Lionel Messi en el PSG fue presentado en el poderoso club turco el 9 de septiembre y se le realizó una gran bienvenida. Icardi viajó con sus hijos y con Wanda a Estambul para el día de su estreno ante la hinchada de los Leones.

Mauro Icardi y Wanda Nara juntos en la presentación del futbolista en Galatasaray de Turquía (@mauroicardi)

Los días posteriores fueron los más duros para el delantero que pasó por la Selección, ya que el 22 de septiembre, su pareja anunciaba la ruptura en la relación con un posteo en Instagram: “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”.

Mauro Icardi y Wanda Nara, una pareja que concluyó tras ocho años de matrimonio

Icardi y Wanda llevaban ocho años de matrimonio y tiene dos hijas en común: Francesca e Isabella. La separación causó sorpresa en el futbolista, que luego de despachó mostrando conversaciones privadas en el celular.

“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió Mauro en la captura de pantalla que compartió del chat con la rubia. En otra imagen, el delantero mostró lo que le escribió Wanda: le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con el nene elige irse “por ahí”. El jugador de Galatasaray le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, disparó.

Los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi que publicó el delantero

Habrá que ver cómo afecta este nuevo episodio en la vida del futbolista, quien ya había superado una crisis de pareja mientras jugaba en PSG hace casi un año. El delantero había sido relevado del equipo que por entonces dirigía Mauricio Pochettino hasta que resolviera sus asuntos personales. ¿Pasará lo mismo en Galatasaray?

Icardi, de 29 años, se fue a préstamo desde París Saint Germain al Galatasaray por una suma de 22 millones de euros. El ex delantero de Inter de Milán tiene contrato con el club turco hasta el 30 de junio de 2023.

Mauro Icardi firma su contrato con en el Galatasaray de Turquía. El delantero llegó a préstamo desde PSG (@GalatasaraySK)

En su debut con la camiseta amarilla y roja el 16 de septiembre, Icardi convirtió su primer gol en la Superliga de Turquía ante el Konyaspor. El argentino entró en el segundo tiempo y en una de sus primeras participaciones cumplió con su cuota goleadora y con la enorme expectativa que se generó con su llegada al Galatasaray.