Se filtró el tráiler del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona que estaba filmando la jueza

Este martes, el tribunal terminó apartando a la magistrada, luego de conocerse que filmaba durante las audiencias, y sin consentimiento, una miniserie.

La filtración del tráiler de la serie “Justicia divina”, que estaba filmando a escondidas la juezaJulieta Makintach, sacudió este martes el juicio por la muerte de Diego Maradona. El video, que muestra a la magistradarecorriendo tribunales, mezclado con audios de la causa y escenas de archivo del astro, destapó el escándalo.

Esto le costó su puesto como jueza en el Tribunal N° 3 de San Isidro, una de las encargadas de decidir el futuro de los imputados, ya que -en la audiencia de este martes- los abogados defensores se turnaron para pedir la recusación de Makintach por “falta de imparcialidad” y “comportamiento incompatible con su función”.

El material fue exhibido en la audiencia por el fiscal Fernando Ferrari. “Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza”, denunció. El impacto fue inmediato. Gianinna Maradona y Verónica Ojeda lloraron al ver las imágenes.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: Agustina Ribó-TN)

El proyecto constaba de seis capítulos de media hora y seguía los pasos de la jueza “durante y después del juicio, mientras reconstruye la muerte de Maradona”, afirmó el funcionario.

El video que se dio a conocer este martes es apenas un adelanto de lo que iba a ser el material completo. Dura aproximadamente 1 minuto y 50segundos y tiene una estética de documental profesional, con música dramática, imágenes editadas en blanco y negro y textos superpuestos.

Aparecen imágenes de la jueza Julieta Makintach ingresando a tribunales, con primeros planos que refuerzan su protagonismo. Hay planos de los pasillos, escaleras y ascensores del edificio judicial.

Un pequeño fragmento del tráiler que se dio a conocer este martes. (Video: TN)

Todo eso se intercalan videos y audios reales de Diego Maradona, junto con fragmentos de expedientes judiciales, recortes de noticieros y audios de la causa. También se ve a algunos abogados que intervienen en el juicio.

El montaje y el tono general dan a pensar que el documental seguiría la figura de la jueza mientras “busca justicia” por la muerte de Maradona. La estética es cinematográfica: incluye frases como “Una historia que conmovió al mundo”, menciona los tres tiempos de un cortometraje y cierra con el título de la miniserie: “Justicia Divina”.

El pedido de recusación

La jueza Makintach intentó defenderse de las serias acusaciones, pero no alcanzó. “Esto no lo hice yo. Nunca vi ese guión. No es mío”, aseguró. Pero su compañera en el tribunal, la jueza Verónica Di Tomasso, le negó la palabra. A los pocos minutos, la propia magistrada dijo: “No me puedo hacer cargo. Hago lugar a la recusación”.

El abogado Rodolfo Baqué, representante de una de las enfermeras imputadas, fue uno de los primeros en acusarla. “Me sacaste del juicio para hacer un documental”, le gritó en plena sala.

El abogado Rodolfo Baqué apuntó contra la jueza por falta de imparcialidad. (Foto: Reuters)

Otros defensores se sumaron uno por uno. “El título es Justicia divina, ¿entonces qué tengo que pensar? ¿Que ya tenía una condena decidida?”, se preguntó el abogado del psicólogo Díaz.

A su turno, el defensor de Luque dijo entre lágrimas: “Estoy triste. En este juicio se debía investigar la muerte de Maradona y es lo que menos se hizo”.

Makintach admitió que hubo “desprolijidad”, pero asegura que no era parte activa del rodaje, sino que solo había dado una entrevista antes del juicio. Sin embargo, las imágenes la muestran en distintas locaciones, en una clara puesta en escena que terminó por sacarle una silla en el tribunal.

Con su salida, el juicio deberá reorganizarse. El presidente del TOC N°3 dijo que el documental fue hecho “a espaldas de todos” y que la situación representa “un bochorno mundial”. Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna, fue contundente: “Esto no es ni más ni menos que la imagen de la Justicia”.