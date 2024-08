Se estrella en Ucrania un caza de Estados Unidos respondiendo a ataques rusos, el piloto ha muerto

Moscú ha recrudecido notablemente su ofensiva aérea contra Ucrania esta semana. Mientras, Kiev avanza en Kursk.

Uno de los pocos aviones de combate F-16 que Ucrania ha recibido de sus socios Occidentales para ayudar a combatir la invasión rusase ha estrellado, según ha informado este jueves el Estado Mayor del Ejército ucraniano. El piloto ha muerto.

El avión de combate cayó el lunes, cuando Rusia lanzó una gran andanada de misiles y aviones no tripulados contra Ucrania, según un comunicado militar publicado en Facebook. Cuatro de esos misiles rusos fueron derribados por los F-16, según dicho comunicado.

El accidente fue la primera pérdida de un F-16 en Ucrania, donde llegaron a finales del mes pasado. Se cree que se han entregado al menos seis de los aviones de guerra. El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación sobre el accidente.

Los últimos ataques de Rusia

Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania. Es la tercera ocasión en los últimos cuatro días que Moscú recrudece su ofensiva contra el país vecino. Se produjo con drones, la mayor parte de estos interceptados por la Fuerza Aérea ucraniaina.

En total, Rusia habría disparado cinco misiles y 74 drones tipo Shahed. Se dirigieron a objetivos ucranianos pero mucho de estos fueron derribados por el Ejército de Zelenski. Ucrania detuvo dos misiles y 60 drones. Además, 14 drones rusos no habrían llegado a sus objetivos.

Ataques de largo alcance

Los ataques de largo alcance contra objetivos civiles por parte de Rusia son comunes desde la invasión en febrero de 2022, razón por la que Kiev insiste en recibir un mayor apoyo por parte de Occidente.

Estas últimas ofensivas se producen cuando Ucrania mantiene un fuerte pulso contra Rusia desde que se produjo su incursión sorpresa en la región de Kursk, lo que ha supuesto un duro golpe contra Vladímir Putin.

¿Por qué Rusia tiene dificultades para detener la incursión ucraniana en Kursk?

Después de tres semanas de combates, Rusia sigue tratando de desalojar a las Fuerzas ucranianas de la región de Kursk. La respuesta está siendo sorprendentemente lenta. Es la primera ocupación de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial.

Con el grueso de su Ejército presionando, el Kremlin parece carecer por ahora de reservas suficientes para expulsar a las fuerzas de Kiev. El presidente Vladimir Putin no parece considerar el ataque una amenaza lo suficientemente grave como para justificar la retirada de tropas de la región ucraniana oriental de Donbás, su objetivo prioritario.

¿Cuál es el objetivo de Putin ahora?

“Putin se centra en el colapso del Estado ucraniano, que cree que automáticamente hará irrelevante cualquier control territorial”, escribió Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Carnegie Russia Eurasia Center.

Meses después de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania, Putin anexionó ilegalmente las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón como parte del territorio ruso, y su captura total ha sido una de sus principales prioridades. En junio declaró que Kiev debía retirar sus Fuerzas de estas regiones que controla como condición para entablar conversaciones de paz, una exigencia que Ucrania rechaza.

Rusia está haciendo todo lo posible para evitar sacar unidades de su propia ofensiva en el Donbás- Nigel Gould-Davies Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Al reunir fuerzas para hacer frente a la incursión de Ucrania, Rusia está haciendo todo lo posible para evitar sacar unidades de su propia ofensiva en el Donbás”, dice Nigel Gould-Davies, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Rusia considera actualmente que puede contener la amenaza en su propio suelo sin comprometer su objetivo más importante en Ucrania. Incluso mientras las Fuerzas ucranianas se dirigían hacia Kursk el 6 de agosto, las tropas rusas continuaban su lento avance alrededor de la estratégica ciudad de Pokrovsk y otras partes de la zona de Donetsk.

Bombas planeadoras lanzadas por un avión de guerra ruso camino de sus objetivos en medio de una incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. AP/Russian Defense Ministry Press Service

“Rusia está muy interesada en continuar los ataques hacia Pokrovsk y no quitar recursos de Pokrovsk a Kursk”, dijo Nico Lange, investigador principal del Center for European Policy Analysis, con sede en Washington.

A diferencia de Pokrovsk, donde las Fuerzas ucranianas han construido extensas fortificaciones, otras partes de Donetsk aún bajo control ucraniano están menos protegidas y podrían ser significativamente más vulnerables al ataque ruso si Pokrovsk cae.

Por Euronews con AP