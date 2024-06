Se entregaron los Martín Fierro de la Radio 2024: homenajes, encendidos discursos y una declaración de amor no correspondida

La ceremonia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tuvo cita en La Rural y reconoció a lo más destacado de los años 2022 y 2023. Los mejores momentos sobre el escenario y los grandes ganadores de la noche

Nelson Castro, de oro

Después de llevarse las estatuillas a labor periodística masculina y al programa vespertino por Crónica de una tarde anunciada, Nelson Castro se llevó el Oro por su labor en AM y se convirtió en el gran ganador de la noche. “Es una emoción muy grande”, sintetizó el periodista, antes de felicitar a Santiago del Moro, el otro dorado, y desearle una pronta recuperación a Jorge Lanata.

A la hora del discurso, el médico celebró la convivencia de distintas formas de pensamiento en el mismo espacio: “Este es el mensaje que humildemente quiero dejar en este momento tan emocionante para mí. Debemos construir una sociedad de respeto y los periodistas tenemos una responsabilidad, y la radio también: defender el pluralismo de todos los autoritarismos”. “La pluralidad nos enriquece y hoy la radio es garantía de pluralidad. Viva la radio para siempre”, sumó en ese sentido.

Minutos antes, cuando subió a recibir su premio anterior, Nelson Castro se sumó a los discursos de sus colegas: “Suscribo tanto las cosas que aquí se dijeron. Como dijo Beto Casella, por la gente que trabaja en la radio, que tengan todos mejores condiciones de trabajo, fuentes de trabajo dignas. Como dijo Ernesto, que todos nos podamos expresar. Y una de las cosas hermosas de esta noche es la pluralidad. Como dijo Cristina (Pérez), que sigamos siendo la voz de los que muchas veces no tienen voz“.

La gran noche de Santiago del Moro

“Recién pasó por acá Beto Casella, él es el responsable que yo haga radio. Él me dijo ´pibe, vos tenés que hablar con un tipo que sabe de esto´. Me armó una reunión con Daniel Hadad. Gracias Daniel que nos diste trabajo a tantos de nosotros. La reunión duró 45 segundos y me dijo ‘debutás tal día y preparate que vas a ser el número uno’. Yo salí y dije este tipo está loco”, recordó Santiago del Moro al recibir su primer premio de la noche como mejor conductor masculino en FM.

“Esto va dedicado a mi mujer, a mis hijas, mi familia, viejo te amo, hay que ser breve porque nos tenemos que ir a dormir ya que en minutos nos tenemos que levantar a hacer lo que nos gusta. Amamos la radio, vivimos por la radio, respetamos la radio. Cuando hay alguien que dice que la radio está muriendo, está mintiendo. La radio cada vez es más fuerte y eso es gracias al trabajo de todos nosotros y cada uno de ustedes, que está dando lo mejor para que la radio esté allá en lo alto”.

Minutos después, volvería al escenario, pero esta vez para vivenciar un momento super especial: recibir uno de los dos Martín Fierro de Oro de la noche por su labor en radio. “Cada vez que se me vuelan un poco los patos, me acuerdo de ese pibe que era yo a los 11 años, cuando iba a hacer radio a Tres Algarrobos”, evocó el conductor de El club del Moro (La 100) antes de agradecer a sus compañeros y a la radio y cerrar con una versión libre del histórico grito de María Valenzuela. “¡Aguante la radio, carajo!”

Los discursos encendidos

“Muchas gracias, estoy especialmente agradecida porque hace unos pocos años que estoy haciendo algo que para mi siempre fue un sueño: conducir la primera mañana. A las mujeres, aunque nos quieran convencer que no, nos cuesta llegar a ciertos lugares. Gracias a Andrés Pandiella que me dio la oportunidad de mi vida, gracias al equipo que me acompaña en todas las mañanas en De acá en más”, mencionó María O’Donnell entre sus agradecimientos.

“Nos encontramos todos los días a las 5 de la mañana con ganas de hacer lo mejor que podemos y de hablar también en estos tiempos de la libertad, de la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros, sin que nos insulten. De la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales, sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves. De la libertad de las mujeres a hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite, sin que nos llamen asesinas. De la libertad de amar a quien te dé la gana, a casarte y a divorciarte la cantidad de veces que quieras”, dijo en un discurso encendido y muy aplaudido.

El discurso de Ernesto Tenenbaum

Ernesto Tenembaum también tomó el mismo rumbo que su colega y amiga. Primero se lo dedicó a sus compañeros de equipo de Y ahora quién podrá ayudarnos:“Esto es para todos ustedes. Soy muy feliz haciendo lo que hago y creo que parte de lo que me hace feliz es que cada mañana voy a un grupo de autoayuda”.

“Es un privilegio y ese privilegio está acompañado por este tipo de reconocimiento que se hace realmente muy hermoso. Quiero dedicarle a mi mujer Ale, a mis hijos Juan y Gastón, quiero dedicárselo como siempre a alguien que fue fundamental en mi vida, Marcelo Zlotogwiazda. Quiero sumarme un poquito lo que dijeron Ale (Bercovich) y María (O’Donnell): no es bueno que cuando hay disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí mismo y que dice lo que piensa, y lo piensa con libertad y es gente honesta y gente valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad y mucho menos, en nombre de la libertad”, dijo sobre el escenario político actual.

“Estamos otra vez teniendo que medirnos con insultos, escraches, barbaridades que se dicen por decir lo que pensamos, es una idea muy mala tratar de pelear contra la libertad porque tarde o temprano, se pierde siempre. Para todos nuestros colegas: no tengamos miedo, sigamos hablando, sigamos denunciando, no nos callemos, no especulemos, contemos lo que pasa como lo hicimos siempre”, sumó en ese sentido.

El discurso de Beto Basella en los Martín Fierro

Beto Casella subió al escenario a recibir un premio en la terna programa periodístico matutino diario FM por el ciclo Nadie nos para (Rock & Pop). “El universo de la gente que labura en la radio no está esta noche acá, por ahí lo están viendo por tele. Y son por ahí los que más relegados vienen; un poquito precarizados en cuanto al laburo. Muchos chicos y chicas laburando informalmente, en negro. Hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio. No es contra nadie. Yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas van a tratar que no se precarice más, porque duele tener a veces a chicos al lado que no llegan ni al 20 de cada mes. No es un discurso político. Todos sabemos que es así. Solidaricémonos con ellos, que hoy no están acá”, dijo categórico sobre el escenario.

Alejandro Bercovich recibió un premio al mejor programa de radio vespertino por su ciclo “Pasaron Cosas” (Prensa Martin Fierro de Radio)

Más temprano, Alejandro Bercovich recibió un premio al mejor programa de radio vespertino por su ciclo “Pasaron Cosas”, le agradeció a su familia y fijó postura desde su discurso: “Dedico esto a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento que la verdad está devaluada, también están devaluados los periodistas que tres de cada cuatro ganan menos de la canasta. Y esa pobreza también está lamentablemente en la práctica del periodismo, porque buscamos la verdad, investigamos, estudiamos como decía Fernández Díaz, trabajamos, pero hay algunos en que una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear el país y en la que se llevan a 30 personas por protestar, 16 de ellas todavía presas hoy, presos políticos, eligen mirar a otro lado. Bueno, a ellos y a los que justifican todo eso, vergüenza. Gracias”.

El reconocimiento a Juan Alberto Mateyko

El dueño de La movida del verano tuvo su momento especial, por su gran labor en el medio.

“Les voy a confesar algo, quien transita un escenario, conoce el lenguaje de un aplauso. Está el aplauso de obligación, de compromiso, y el amoroso, caluroso, que sale del corazón, ese fue el que escuché y que recibí y que me ha revitalizado. Valía la pena venir de Córdoba, el lugar donde estoy viviendo y estoy haciendo lo que siento que es en Radio Mitre Córdoba, de lunes a viernes”, dijo totalmente conmocionado por el recibimiento de sus colegas.

“Agradezco a quienes me han apuntalado en ese trayecto, y tiene que ver con gente de radio…. gente que me apuntaló en momentos muy difíciles, en momentos complicados, no dramáticos como Pablo Martínez, Osvaldo Díaz, Ana Rosenfeld, gente que me ‘acarició’ cuando yo necesitaba justamente ese mimo. Mi hija que está en Barcelona y mi hijo que está en Buenos Aires me enternecieron. Mi hija me dijo ´papá, no hables tanto´, pero yo necesito contarlo. Yo arranqué mi historia a los 9 años, veía todo a través de los oídos”, aseguró.

Chiche Gelblung y un premio a la trayectoria

“Es muy emocionante recibir esto, gracias a todos ustedes, gracias por los aplausos. Cuando uno tiene trayectoria en radio necesariamente tiene que hablar de todos los que nos acompañaron, nosotros somos solo una parte, nada más”, dijo Samuel Chiche Gelblung ante un auditorio que reconocía su trayectoria en radio.

“Los operadores, los locutores, la producción, los que aguantan mis gritos, berrinches, les pido perdón por todo pero es para el mejor desarrollo de la radio”, dijo a todos los equipos que lo acompañaron a lo largo de los años. “Muchas gracias a todos, un gran abrazo, estoy muy emocionado”, reveló.

Cristina Pérez dedicó su premio a las víctimas de la Amia y a los rehenes de Hamas

La periodista Cristina Pérez recibió su estatuilla por labor conducción femenina en AM y conmovió con su discurso. “Gracias. Mi padre me escuchaba todas las tardes por la radio y es la primera vez que no está. En este Martín Fierro, en este día, se lo dedico a mi padre y a mis hermanos que están sufriendo a mi lado esta pérdida. Soy muy feliz haciendo radio, los que me conocen en este salón saben que dejo el corazón”, dijo con el premio en mano.

Después de agradecerle a todo el equipo y a quienes le dan la oportunidad de hacer a diario su programa, Pérez fue contundente: “Siempre que tengo la ocasión de recibir un premio pienso por quién tengo que elevar la voz, dentro de nada más se cumplen 30 años del atentado a la AMIA. En los escombros de la AMIA, donde a muchos los vi por primera vez porque empezábamos nuestras carreras, descubrimos que el terrorismo ataca nuestro derecho a ser quiénes somos y no es normal pedir 30 años justicia. Se habla mucho de castas estos años, la casta de los impunes pasa demasiado bajo por el radar. Contra la casta de los impunes pido hoy, pido por los familiares de las víctimas de la AMIA y los que esperan que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza, especialmente por los secuestrados argentinos que hay dos bebitos, Ariel y Kfir Bibas. Por ellos”.

El homenaje a Enrique Macaya Márquez

De pie, los asistentes aplaudieron a una leyenda del periodismo deportivo: Enrique Macaya Márquez, quien recibió un premio especial por su trayectoria. Antes de que diera su discurso y ya sobre el escenario, el comunicador recibió una sorpresa extra que lo embargó en la emoción: la presencia de sus nietos.

“Es realmente difícil porque ha sido una sorpresa, una verdadera sorpresa para mí. Y yo ya estaba no sé si conmocionado, pero tomado por el recuerdo, porque esto que se vio, no lo voy a decir con frialdad sino con objetividad, cuando entré a los 15 años a Radio El Mundo: empecé como cadete y terminé como gerente. Hice toda la carrera y mientras hacía la carrera administrativa, esperaba a aquellos profesionales que se dedicaban al deporte, particularmente al fútbol”, dijo en el arranque.

“Radio El Mundo fue para mí el hogar que me permitió iniciar en todo esto y, como muchos, variamos a otros que realmente no puedo olvidar… Más allá de eso, en uno de mis libros, en el prólogo, pongo un agradecimiento: a mi viuda y huérfanos de todos los domingos. Ellos son herederos. Están mi hija, mi hijo y mis nietos, muchísimas gracias, buenas noches… Lo tomo con emoción y muchos se preguntarán: ¿es la primera vez que lo recibe?’. Sí, después de los 20″.

El premio de Marina Calabró y una inesperada declaración de amor al aire

Momento lleno de sorpresas de la mano de Marina Calabró. Primero, cuando mencionaron su nombre como la ganadora en la terna mejor columnista de espectáculos, por su labor en Radio Mitre. Con cara de asombro y sin esperar el reconocimiento, la periodista saludó a sus compañeros de equipo y la atención se puso sobre Rolando Barbano, quien estaba sentado a su lado y con quien tiene una relación de idas y vueltas desde octubre de 2023. La respuesta: un medio abrazo apurado.

Ya sobre el escenario, la hija de Juan Carlos Calabró habló sobre sus colegas y compañeras de terna: “La vedad es que estaba convencida de que perdía. (Marcela) Tauro, lo quiero compartir antes que con nadie con vos. Sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras, icónica, sos la mejor compañera que uno puede tener y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Es para vos, para la talentosa de Pía Shaw que chequea, chequea, chequea; para Tamara Pettinato, no le des bola a nadie, te merecés esta terna como te mereciste ganarlo la otra vez, me recontra gusta tu laburo”.

“Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa… a Rolando. A los que no vinieron también”, dijo enumerando al equipo. “En lo personal se lo quiero dedicar a mi viejo, chicas perdón que fue competencia desleal porque este fue el Cala desde arriba. A mi vieja antes de que me escriba de Brito y me diga que te olvidaste de Coca. A Iliana, que está pendiente de esto, a veces te quiero matar, pero te quiero. A Mia, que sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para sostenerme, aunque la madre soy yo. Gracias APTRA, yse lo quiero compartir a mi amor… sí, a vos Rolando, gracias”, dijo señalando a Barbano y sorprendiendo a todospor dejar entrever así, una reconciliación entre ambos o solo, una declaración de amor.

Luego llegó la terna de columnista policial / judicial, y el premio se lo llevóRolando Barbano. Al escuchar su nombre, el periodista besó y abrazó a su hijo Rocco, le dio un beso en la frente a Calabró, se abrazó con parte de sus compañeros y subió al escenario junto al niño. Llamativamente, no mencionó a su compañera en ningún tramo de su discurso, lo que generó abucheos de los presentes.

Un insólito momento al aire: ¡empate!

Mientras se presentaba la terna mejor programa cultural/educativo, se dio un empate y con ello, un insólito momento al aire cuando los conductores solicitaron la presencia de Luis Ventura para que aclare la situación.

Con los dos Martín Fierro en la mano, el periodista intentó solucionar la confusión: “El tema es así, de acuerdo con lo que marca el estatuto cuando hay una igualdad de cantidad de votos, es el presidente quien debe determinar cuál de los dos es el ganador. En este caso, y como he hecho históricamente cuando hay un empate del primer lugar, para mí, no quiero desechar el esfuerzo de nadie, por lo que hay dos ganadores”.

Así Karina Mazzocco anunció al primero de ellos: Historias del Colón (CNN Radio). Luego de que los ganadores recibieron su premio y dieron su discurso, la conductora dijo cuál era el siguiente ciclo reconocido: El ojo del arte (Radio Metro), quienes también hicieron lo propio.

Martín Fierro a la trayectoria: María Esther Sánchez

Luego del primer reconocimiento especial de la noche, a La2x4, llegó la segunda mención especial, esta vez a la trayectoria. La destinataria: María Esther Sánchez.

Fue Teté Coustarot la encargada de la presentación y la entrega del premio. “Me parece un reconocimiento importante de alguien que la vimos mucho, pese a que la escuchamos mucho. Digo, la vimos porque la imagen de radio, junto a su ángel y mentor, Juan Alberto Badía, nos llevaron a mundos lindísimos. Ella empezó a trabajar como locutora, tuvo una vida que en un momento le dijeron que ‘sos un ave fénix’ y como buen ave fénix resurge siempre y ahora está dedicada a la enseñanza de una profesión que es un pilar fundamental para la radio. Nosotros no podemos hacer radio sin una locutora o un locutor”, expresó la conductora para invitarla al escenario.

Ya con el reconocimiento en mano, María Esther Sánchez dio unas sentidas palabras. “Por fin llegó. Qué lindo. Muchas gracias. Quienes me conocen saben lo sensible que soy, lo firme que soy y como ahí decían creo que la resiliencia es mi bandera y el amor, el positivismo y la fe. Hoy evoco a mi fe primero, gracias Dios. Hoy es el Día del padre y no es casualidad, sino causalidad, a mi padre me dijera ‘ché, Esther, ¿por qué no vas a lo del Chocho Martini que necesitan una locutora? Tenía 17 años. Y ahí comencé. Y luego en la Fiesta Nacional del Maíz, cuando Juan Alberto Badía me conoce y me dice ‘’vos tenés que ir a estudiar’, sino yo me hubiera quedado en Chacabuco. Gracias, gracias a Dios, gracias papá, gracias vida. Gracias Martín (Fierro). Estoy sola, no sé, un Fierro siempre viene bien”, dijo muy emocionada.

La emoción de Emiliano Pinsón

El primer momento emotivo de la noche llegó junto a la terna mejor comentarista deportivo, cuando se anunció como ganador a Emiliano Pinsón por su labor enDSports Radio FM 103.1. “Hoy Emiliano se lleva mucho más que un Martín Fierro, se lleva el reconocimiento de sus compañeros”, dijo Fer Dente mientras el periodista recibía el premio.

“Se podrán imaginar que es una noche especial para mí, muy especial. Tendría que agradecer a muchas personas que están acá. Lo primero que quiero decirles a mis hijos Joaquín, Valentín y Victoria, es que son el motor de mi vida. Paula, vos entendiste todo, y a pesar de estar distanciados sabés lo que es la familia”, dijo Pinsón sobre el escenario.

El comunicador hizo mención a la enfermedad que le descubrieron y que cambió su vida para siempre: “Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson y a pesar de todo hubo mucha gente que confió en mí. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza, y sin embargo, hubo gente de la radio que me dijo’ te queremos en un programa a la mañana´. Yo le dije a Martín Rubio ‘tengo Parkinson’. Entonces lo que quiero remarcar es que la gente que tiene un problema neurológico, todavía tenemos cosas para dar, no hay que borrarnos. Necesitamos ayuda y tenemos que dejar ayudarnos. No es fácil dejar que te aten los cordones o te corten la comida”.

Así comenzó la ceremonia

Con un emotivo video que repasó la historia de la radio, las primeras voces, los distintos dial, la ceremonia quedó oficialmente inaugurada. Serán 37 ternas más cinco distinciones especiales y dos Martín Fierro de Oro. Con la conducción de Karina Mazzocco y Fer Dente, y la participación de los miembros de APTRA, se premiará lo mejor de la radio.

En el salón Ocre de La Rural, el presidente de APTRA, Luis Ventura, dio comienzo a la ceremonia. “Hace algunos años hubo algunos que salieron a decir que APTRA estaba programando, organizando, hacer desaparecer el Martín Fierro de radio cuando, en ese momento, asumía una nueva comisión que decidía separar la televisión de la radio”, dijo en el primer tramo de su discurso de apertura.

El discurso de Luis Ventura

“Los canales nos decían si no se podían eliminar los rubros de la radio o si no se podía premiar cuando venían las tandas publicitarias, una forma de ocultar un mundo visible, latente. Siempre dije que la radio tenía que tener visibilidad y separando las fiestas, y fue lo que logramos. Hoy, más que nunca, en este aplauso que van a ofrecer, con su ovación, la radio está más viva que nunca. Gracias a ustedes, por las radios, con el crecimiento de las radios, con el streaming, se viene el streaming, hoy no es solo una voz, sino también una imagen”, agregó.

El paso de los nominados por la alfombra roja

Nominada por su labor periodística, Nancy Pazos destacó sus siete horas de aire entre su labor en La Mega y en Radio 10, por el que está nominada. Acompañada por sus hijos Teo, Nicanor y Tonio, fruto de su relación con Diego Santilli, la periodista analizó la premiación en relación al contexto del país: “Es un año muy fuerte en temas políticos, en el cual tenemos que ser más solidarios, y estar muy fuertes en el ejercicio de esta profesión. Va a ser una noche con discursos fuertes”, sentenció.

Además de sus palabras, la también panelista de Telefe llamó la atención por la leyenda “Sé valiente, sé fuerte, sé audaz” en su saco: “Es una combinación, el vestido es de No hay fiestas y el saco es de Sol Valiente, que lo intervino”.

Otra de las que pasó por la alfombra roja fue Marina Calabró. La periodista de Radio Mitre fue sincera sobre su pronóstico a ganarse el premio a la mejor periodista de espectáculos. “No vengo con nada de fe, vengo re ‘loser’ a aplaudir. Creo que se lo va a llevar (Marcela) Tauro. No puedo creer que sea su primera nominación”, dijo.

Consultada sobre la salud de Jorge Lanata, la periodista contó que está “estabilizado” y que, a través de su mujer Elba Marcovecchio, lamentó no poder ser parte de la ceremonia. “Tenía un traje de lentejuelas. Estamos con un sabor agridulce de no poder compartir la fiesta con él, pero la casa está en orden”.

“Amo la radio”, dijo Cristina Pérez mientras presentaba su vestuario, a cargo de Gabriel Lage. Nominada en el rubro mejor conductora, la periodista aseguró que “la radio saca lo más verdadero de las personas. Porque un silencio te revela, y la radio nos acerca más a la gente, es un medio que se parece más a la vida. Te saca lo verdadero, lo auténtico. Tengo un equipo hermoso y vine con dos personas de mi equipo porque Luis está de viaje. Él está haciendo su trabajo y yo el mío”.

Consultada sobre su relación con Luis Petri, la periodista fue contundente. “Estoy feliz con Luis. Nos encontramos en la vida y es como que empezó a sentirse todo más completo. Queremos empezar a caminar este proyecto de vida que tenemos y que es cada vez más hermoso”, dijo sobre el actual Ministro de Defensa.

“Me está esperando Mateyko en la mesa”, dijo Ana Rosenfeld. La letrada no negó los rumores de romances. “Somos amigos, noviecitos”, bromeó antes de ingresar al salón de La Rural.

Otro que habló con los anfitriones fue Alberto Cormillot. “Estuve mal, con una neumonía, con una fractura, está es la primera salida social grande. Ayer fui al teatro con mi hijo y mañana ya vuelvo a laburar”, aseguró en su ingreso a la celebración.

El médico además, se refirió a la polémica que se dio en la semana entre su esposa, Estefanía Pasquini y Tamara Pettinato, quien juzgó la diferencia de edad entre ambos. “La gente tiene derecho a opinar lo que le parece y yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que me parece. Es una discusión vieja, de hace tres años. Tenemos un hijo hermoso, sano, alegre, lo mejor que nos podía haber pasado”, dijo sobre las críticas.

Quien también se lució en la alfombra fue Catherine Fulop. “Es un grupo enorme y yo encontré mi nichito en el programa. ¡Empecé a contar chistes!”, dijo sobre su participación en el ciclo El Club del Moro. “Son grandes candidatos al Oro”, le respondió Flor de la V, por lo que la columnista del programa gritó y se mostró sorprendida.

“Vine a pasarla bien, me gusta la valoración de la radio. Todos los que estamos, merecemos ganar. Me gusta ver también la pluralidad de lo que representa la radio”, dijo Nelson Castro, quien llegó acompañado de Carolina Amoroso. La periodista, quien acaba de contraer matrimonio, reveló que no está muy esperanzada con llevarse una estatuilla.

“Modero las expectativas porque me divierte mucho la previa, puse mi ficha en Nelson Castro. Estoy nominada con dos grandes periodistas como Mariana Contartesi y Laura Medina, así que como rico, lo paso bien y ya está. No espero más”, aseguró mientras que contó que cuenta con “ayuda extra” a la hora de entregarse a la experiencia de ser nominada: “Soy cabulera, le pido a mi mamá una velita. Soy creyente y cabulera”.

La palabra de los organizadores

Luis Ventura, presidente de APTRA, y Liliana Parodi, coproductora de la ceremonia, dialogaron con Flor de la V en la alfombra roja. “Es una fiesta para consagrar a los Martín Fierro de Radio, que muchos decían que no se iban a hacer”, disparó el periodista, y celebró que haya “empresarios y productores que apuestan al país, y canales como América que brindó su personal y tecnología para esta fiesta”.

Además, Ventura deslizó la primera polémica de la noche . “Uno me llamó a ver si ganaba, porque si no, no venía. Yo no le dejaría mi lugar a nadie”, aseguró. Y recibió el respaldo de Parodi: “Estar ternado ya es un premio, sos el mejor de tres o cuatro de cientos de programas de radio”.

El menú durante la ceremonia

Los famosos también cenarán durante la ceremonia de entrega de premios. Como entrada, se servirá una burrata con jamón serrano y baby rúcula. De plato principal, podrán degustar un medallón de lomo relleno con reducción de Malbec y romero, acompañado por graten de papas y champignones salteados a la oliva.

De postre, un húmedo de chocolate y mousse de dulce de leche, con salsa de frutos rojos y pistacho, acompañado de vinos y espumantes.

El gran ausente

“Le mandamos un beso a Jorge Lanata que no va a estar esta noche con nosotros. Es de los que más se va a extrañar esta noche”, anticipó Flor de la V antes del comienzo de la ceremonia. Así confirmó los rumores que circularon durante toda la jornada con respecto a la presencia del periodista.

“Minutos antes de salir al aire le pregunté a sus compañeros por él y me dijeron que continuaba internado. Se llevaron un susto grande. Él iba a venir, había confirmado que iba a estar en la ceremonia, pero continúa internado”, agregó Pampito.

Recordemos que Jorge Lanata tuvo que ser ingresado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir un inconveniente de salud el pasado viernes. El periodista es paciente de riesgo y viene de una internación en abril debido a una dificultad respiratoria, sumado a sus problemas preexistentes.

El sábado, en diálogo con Teleshow, su esposa Elba Marcovecchio aseguró que el conductor de 63 años “evoluciona de acuerdo a lo planeado” y que se esperaba que en las próximas horas le dieran el alta. Es por eso que se especulaba con su presencia en la entrega de premios.

Jorge Lanata tuvo que ser internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir un inconveniente de salud el pasado viernes. El periodista es paciente de riesgo y viene de una internación en abril debido a una dificultad respiratoria, sumado a sus problemas preexistentes.

La previa

Minutos antes de las 19, hizo su ingreso Flor de la V, quien estará a cargo de la alfombra roja escoltada por Guido Záffora y Pampito. A las 20.45 será la ceremonia con la conducción de Karina Mazzocco y Fer Dente.

Con un look total black, Flor de la V y Guido Záffora listos para conducir la red carpet