Se dio cuenta de que le fueron infiel por el bluetooth del auto: “Nosotras no buscamos, el mensaje nos llega solo”

En un mundo digital, la verdad puede llegar de manera inesperada. Una joven contó cómo descubrió una traición de quien era su pareja y su relato impactó en millones de usuarios en TikTok

En la era digital, descubrir una infidelidad puede suceder de formas inesperadas, muchas veces sin que se busque activamente la verdad. Este fue el caso de Julieta Páez, que sin intención, descubrió que el chico con el que salía le estaba siendo infiel gracias al Bluetooth del auto, y lo compartió en sus redes. El TikTok de @onlyjustjuju se viralizó rápidamente, y su descargo alcanzó más de 3,6 millones de vistas y 590 mil “me gusta”.

El “Iphone de Mica”: cuando la verdad sale a la luz

En su publicación, Páez escribió “gran historia que me había olvidado”. La joven influencer relató que, después de varios meses de relación exclusiva, se subió al auto de su pareja para un viaje y, al fijarse en la pantalla del Bluetooth del vehículo, vio que estaba conectado un dispositivo llamado “iPhone de Mica”. El nombre en cuestión le llamó la atención, pero lo que más la desconcertó fue la respuesta evasiva de su acompañante, que intentó minimizar la situación asegurando que “Mica” era solo una amiga.

Pero esta justificación no la terminaba de convencer: “El iPhone de Mica” no solo era un dispositivo conectado, sino que además, el mensaje que había llegado al teléfono de su pareja estaba lleno de emojis. Después de escuchar diferentes excusas, un WhatsApp de la mujer en involucrada apareció en la pantalla del teléfono del chico, lo que terminó por confirmar las sospechas de Julieta. “Si sos Mica, te mando un abrazo, pero el chabón es un imbécil”, dijo Páez. Y concluyó con su “moraleja”: “Siempre revisen los celulares”.

Julieta Páez compartió su experiencia con la moraleja: “Siempre revisen los celulares” (@onlyjustjuju)

Las reacciones: risas, críticas y reflexiones

El relato de Julieta desató miles de comentarios de usuarios que, a través del humor, se sintieron identificados con la situación: “Cuando hasta el Bluetooth te dice cornuda”, fue uno de los más destacados. Otras mujeres llamadas Mica bromearon: “Mal día para llamarse Mica”.

Además, muchas se sintieron reflejadas en la experiencia de Julieta: “Las mujeres cuando queremos somos muy psíquicas” o “Nosotras no buscamos, el mensaje nos llega solo”, escribieron algunas seguidoras, resaltando cómo, en ocasiones, la intuición femenina parece adelantarse a los hechos. Algunas personas compartieron sus propias experiencias similares. “Pueden creer que me pasó lo mismo. Me enteré por el Bluetooth que se veía con la ex”, escribió una espectadora. Aunque también hubo quienes tildaron de “tóxica” a la joven, por sus consejos sobre “vigilar” los dispositivos de las parejas.

Por Martina Paluch-Infobae