Se dio a conocer la fecha de estreno de la película de Nahir Galarza: mirá el tráiler

Desde la plataforma de streaming, anunciaron cuándo se podrá ver el film protagonizado por Valentina Zenere.

Valentina Zenere será la actriz encargada de protagonizar la película de Nahir Galarza que ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming.

La joven de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, que fue condenada con prisión perpetua tras asesinar a su pareja Fernando Gabriel Pastorizzo, tendrá representación a partir de un film creado por Amazon Prime.

En el día de la fecha se dio a conocer que podrá ser visto a partir del 22 de mayo bajo el lema: “Conocé la verdad detrás de la historia de Nahir“.

Desde la plataforma, promocionaron a la película basada en hechos reales con el comentario: “Muchos secretos quedaron guardados esa noche”.

La reacción de Nahir Galarza ante el anuncio de la película

Recientemente, se anunció la película que abordará la vida de Nahir Galarza, momentos de su infancia y adolescencia hasta llegar al asesinato por el cual se encuentra encarcelada. Ahora, ella brindó detalles sobre lo mismo.

La joven de 24 años, se encuentra condenada a cadena perpetua por homicidio agravado debido a que asesinó a Fernando Pastorizzo, quien era su pareja. Además de la confirmación de la película que se dio a concocer hace pocos días, también se pueden apreciar las primeras imágenes del trabajo audiovisual y quién es la actriz que la interpretará. Nahir habló con Infobae y brindó detalles acerca de la filmación.

“Estoy ansiosa por verlo. Me gustaría ver las imágenes, pero no me dejan. No vi nada porque acá en el penal no dejan tener celu. Sólo radio, pero me encantaría verlo. ¿Qué tal salió? Valentina me encanta como actriz. La vengo siguiendo en muchos de sus papeles”, confesó Nahir, respecto a que supo que quien la interpretará es la actriz Valentina Zeneré.

Además, Galarza específicó la condición que puso cuando aborden su personaje: “No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada”.

También remarcó que ve a la película como una oportunidad para ir en busca de la verdad, ya que según sostiene ella, no mató a Fernando. “Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando”, agregó.