Se despertó después de una noche de fiesta y encontró su cartera enganchada con un candado a la bandeja del horno

El contenido del video, que rápidamente se hizo popular en las redes, muestra a la joven en plena búsqueda para resolver la insólita situación

Una noche de fiesta en Malta se convirtió en un episodio surrealista para una joven que se despertó para encontrar su cartera encadenada a la bandeja del horno. Este insólito evento fue documentado en un video publicado por la usuaria de TikTok @aranchaa.h, que rápidamente se viralizó, acumulando cerca de 600.000 reproducciones y más de 24.000 “me gusta”.

El episodio comenzó cuando la protagonista del video despertó y descubrió que su cartera estaba firmemente atada con un candado a la bandeja del horno. En el clip, se observa cómo ella y su amiga se embarcan en una búsqueda por las calles de Malta para encontrar una solución. Durante la caminata hacia una ferretería, ambas jóvenes no pueden contener la risa debido a lo surrealista de la situación. “Mi amiga se despertó con el bolso atado a la bandeja del horno con un candado”, se narra al inicio del video.

La escena en la ferretería es igualmente asombrosa. El empleado, inicialmente sorprendido por el insólito panorama, recurre a unos alicates para intentar liberar la cartera. Necesitó varios intentos pero finalmente consiguió su objetivo. Luego de culminar la tarea, se puede ver en el video cómo se despide de las jóvenes sin cobrarles nada por el servicio. “Todo por una noche de discusiones”, es toda la información adicional que se puede extraer de la publicación en TikTok.

La viralidad del video provocó múltiples reacciones en la plataforma, donde numerosos usuarios expresaron su asombro y curiosidad acerca del origen de la situación. Sin embargo, el clip no proporciona más detalles sobre cómo la discusión llevó a tan bizarro desenlace; solo se aclara que nada se sabe de la llave para abrir el candado.

El contenido del video, que rápidamente se hizo popular en las redes, muestra a la joven en búsqueda para resolver la insólita situación

El contenido publicado por @aranchaa.h cobró un gran impacto en redes sociales, destacando una vez más el poder de TikTok para convertir momentos cotidianos y sorprendentes en fenómenos virales. La capacidad de la plataforma para generar interacción y conversaciones en torno a eventos singulares demuestra cómo las redes sociales pueden influir en la percepción pública y en la creación de contenidos virales.

“¿No lo veo bien pero desmontar la tira del bolso no era más rápido?”, “¿Y sacar todo lo del bolso y pasarlo a otro?”, “Ok pero lo limpia que estaba la bandeja”, “Qué quite la correa del bolso del enganche y ya está”, “Yo arranco la argolla del bolso y listo, no tengo tanta paciencia para ir con la bandeja del horno por toda la calle”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Fuente: Infobae