Se desató una polémica por el consumo de yerba mate en la infancia

Fuerte preocupación hay entre productores yerbateros por un artículo del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentosque, aseguran, afectará su consumo y tendrá un impacto negativo en esa economía regional.

Se refieren al apartado del artículo cuatro de la ley, que enuncia que en los productos “en el caso de contener cafeína el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: ‘Contiene cafeína. Evitar en niños/as”. Ocurre que, naturalmente, la yerba mate contiene bajos volúmenes de cafeína por lo que, en caso de que se apruebe la normativa, toda su mercadería deberá llevar dicha advertencia.

El temor es que el rótulo de aviso impacte negativamente en los padres a la hora de comprar el mate cocido o yerba para sus hijos y que, por consiguiente, también incida en el consumo adulto.

Al respecto, Mariel Gabur, directora del Instituto Nacional de la Yerba Mate por la provincia de Corrientes (INYM), explicó: “Nuestros diputados tienen que saber que deben leer este proyecto a fondo para no perjudicar innecesariamente a las economías regionales. Es decir, si este producto natural no afecta la salud hay que hacer la salvedad. No se puede marcarlo con una ley que va a ir en contra de la salud y va a afectar a la producción de yerba mate principalmente de Misiones y Corrientes”.

Agregó: “La yerba, naturalmente, contiene muy bajos niveles de cafeína, pero a eso la ley no lo contempla porque, sin importar los volúmenes, la advertencia tiene que estar igual”.

Frente a esta situación, como representante de una entidad que tiene esa producción, el presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para plantear la preocupación. Fue tras gestiones del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Según expresó a este medio Laucirica, el líder del Frente Renovador “tomó nota” del tema y “prometió” que se iba a ocupar en buscar alguna “forma de subsanarlo”, ya que el proyecto tiene media sanción del Senado y “nadie había advertido esto”.

Luego de su aprobación en el Senado, a fines de 2020, la ley de etiquetado frontal, que tiene como premisa la incorporación de octógonos negros en caso de nutrientes críticos en alimentos o bebidas, iba a ser debatida el 5 del actual, pero el bloque de diputados del Frente de Todos, encabezado por Máximo Kirchner, fracasó en alcanzar el quórum en el recinto de la Cámara baja.

Al día siguiente, en un intento de ponerle un freno a la medida, Gabur, en representación del INYM de su provincia, y Germán Horrisberger, director de la entidad por Misiones, presentaron en el INYM nacional un escrito a efecto de solicitarle que se expida “con la mayor celeridad posible” sobre la posición del organismo ante el proyecto de ley, “teniendo presente el enorme impacto que representa una potencial promulgación de la misma”.

“Es tremenda la imagen que se está queriendo dar de un producto tan noble, que está avalado por estudios científicos que no causa daños, va a ser muy nocivo para la yerba y para nuestra región teniendo en cuenta que fortalece la economía de la provincia de Misiones, especialmente, y a gran parte de la provincia de Corrientes”, agregó Gabur.

Al rechazo se unió la Universidad Nacional de Misiones, que en un comunicado de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, firmado por la Dra. Ana Eugenia Thea, toman como referencia el Modelo de Perfil de Nutrientes (MPN) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el cual se basa el proyecto de ley. Destacan que, con respecto a la cafeína, los documentos de esos organismos “no contemplan la presencia de este compuesto”.

Asimismo, remarcaron que la cafeína contenida en la yerba mate es de origen natural, distinguiéndose de la artificial en otros alimentos. En ese sentido, agregaron: “Teniendo en cuenta que existen alimentos que contienen naturalmente cafeína en su composición y, que algunos de ellos, como la yerba mate, el té y el café no se corresponden a alimentos procesados o ultraprocesados, no siendo adicionados con cafeína de origen sintético, los mismos deben ser exceptuados de la Ley de Etiquetado Frontal”.

Gabur comentó: “Nosotros hemos dado a los niños mate cocido siempre, nunca hemos tenido algún problema médico causado o originado por eso. De hecho, se utiliza en nuestras escuelas el mate cocido con la leche como un suplemento”.

La representante de INYM concluyó: “A eso la ley no lo contempla porque sin importar los volúmenes la advertencia tiene que estar igual”

Por Pilar Vazquez