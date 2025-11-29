Se derrumba la dueña de los pollos: cierra planta clave en Entre Ríos, debe sueldos y acelera despidos

La empresa avícola sigue sumida en una crisis económica y financiera que se profundiza con el correr de las semanas. Interés de capitales estadounidenses

La avícola Granja Tres Arroyos, la principal productora de carne de pollo de la Argentina, atraviesa una crisis financiera y operativa que no deja de acentuarse con el correr de las semanas. Tras aplicar ajustes de personal a lo largo de 2025, la compañía se prepara para desactivar por completo las operaciones de Becar, una de sus plantas clave en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Cerca de 300 operarios de estas instalaciones serán derivados a la planta de La China, en la misma zona, aunque dicho centro avícola viene de paralizar su labor por reclamos laborales. La compañía aún debe la mayor parte de los salarios correspondientes a octubre y hay incertidumbre respecto de qué pasará con los haberes de este mes. Crecen las versiones de que sus propietarios estarían negociando la venta de la avícola a capitales estadounidenses.

La planta de Becar dejará de operar de forma definitiva a partir del próximo lunes 1° de diciembre. En la negociación del traslado del personal también se incluyó la posibilidad de que ocurran retiros voluntarios, opción que habría sido aceptada por una parte de los operarios.

Granja Tres Arroyos concentra actividades en una planta

Desde el Sindicato de la Carne se informó que los empleados de Becar serán trasladados a la planta de La China donde “se van a conformar dos grupos” de trabajo. “Hubo retiros voluntarios, varias personas han hecho el acuerdo y se han ido”, declaró al respecto Sergio Vereda, secretario general de la seccional local del gremio.

“El gremio se mantiene en diálogo con la empresa para supervisar la situación, aunque la realidad es que el cierre de la planta y la opción de retiros voluntarios envían un mensaje de incertidumbre sobre la estabilidad del empleo industrial en la ciudad. La firma mantiene operativas las plantas Pienso y Molino”, indicaron fuentes locales.

Lo particular es que La China viene de paralizar su producción hace escasos días por reclamos salariales. Hoy por hoy, dichas instalaciones operan al 50% de su capacidad. “La planta tiene 400 trabajadores menos desde que empezó el ajuste, se fueron con retiros voluntarios”, dijo al respecto Miguel Ángel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) en Concepción del Uruguay.

“Después de tener que hacer una medida de fuerza logramos que nos paguen lo adeudado, pero no podemos vivir así. Los trabajadores tienen una vida, están endeudados, les cobran multas cuando pagan tarde, se retrasan en todos los pagos y todo nos genera angustia porque no sabemos cómo seguirá la empresa. No es posible que una quincena se pague en cinco cuotas”, añadió.

Respecto de, justamente, la cuestión salarial, Granja Tres Arroyos terminó de pagar los aguinaldos de mitad de año recién hace escasas semanas. Pero apenas cubrió el 20% de la mayoría de los salarios de octubre y se teme que incumplirá con los sueldos de noviembre.



Por Patricio Eleisegui-IProfesional