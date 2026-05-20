Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

Una filmación de la competidora previa a su ingreso al reality circuló en redes sociales, mostrándola en una entrevista de tono sugerente

El nombre de Luana Fernández ya era uno de los más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Pero en las últimas horas, un video que circuló en las redes terminó de instalarla como protagonista también afuera de la casa. Las imágenes, grabadas años antes de su ingreso al reality, la muestran en una entrevista con Elo Podcast, el ciclo conducido por Elías Kier Joffe que se volvió viral por sus charlas subidas de tono, y desataron una nueva ola de reacciones entre los seguidores del programa.

Sabias que Luana de gran hermano estuvo en Elo Podcast?



“Mira que pícaro que sos eh…”😏 pic.twitter.com/Y7oDL6ST1i — Elo Podcast Kick (@Elopodcastkick) May 18, 2026

En el video, una Luana con un look muy distinto al que luce hoy en la casa participa del juego que le propone el conductor: comer un chupetín de manera sensual. El intercambio entre ambos no deja lugar a dudas sobre el tono del ciclo. “Bueno, escúchame, ¿y esa voz tan linda que tenés? ¿Es verdad que sos locutora?”, le pregunta Elo. “No, no me preguntes eso”, responde ella, entre risas. “Decime: ‘Mirá qué pícaro que sos’”, insiste el conductor. “Mirá qué pícaro que sos”, repite Luana, y suelta una carcajada. El clip, breve pero suficiente, fue lo que necesitaron las redes para encender el debate.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios respondieron con likes y comentarios a favor, pero otros fueron más duros. “¡Igual que en la casa de GH! Y después se ofende Luana. Inteligencia pura sus estrategias. Lo peor es que debe ser mucho más que eso, ella se pone en ese lugar. Hueca, insegura, envidiosa, no puede estar sin un hombre y me da pena porque podría dar mucho más que solo eso“, escribió una internauta.

Para entender el contexto del video hay que saber quién es Elías Kier Joffe, más conocido como Elo Podcast. Nacido en Buenos Aires en 1973 y radicado en Nordelta, es abogado especialista en derecho internacional y Real Estate, con estudios de religión en Israel, Estados Unidos y Argentina que lo dejaron a un paso de convertirse en rabino. Sin embargo, en algún punto de su vida decidió dar un giro y lanzarse como conductor de un ciclo de entrevistas en YouTube, donde acumula más de 123 mil suscriptores y más de dos millones de reproducciones. El contenido del podcast se basa en entrevistas a mujeres en tono “picante” y sensual. También, trabaja realizando contenido para adultos junto con gran parte de sus invitadas.

Que Luana Fernández haya pasado por ese ciclo antes de entrar a Gran Hermano no hizo más que alimentar la narrativa que ya la rodea dentro de la casa. La participante de 28 años, oriunda de José C. Paz, llegó al reality con un perfil construido sobre la frontalidad y la ausencia de filtros. En su video de presentación se definió como una “topadora” y avisó que la convivencia no sería sencilla. “Soy una persona muy difícil para convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”, dijo. También reconoció sin tapujos haber estado con hombres y mujeres, haber hecho tríos y no sentir vergüenza por su vida sexual. Una de sus frases en su presentación fue: “Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.

Su historia dentro del programa arrancó con una decisión que generó tanto debate como su ingreso: a través del streaming interno del reality, anunció públicamente que dejaba a su pareja para poder vivir la experiencia sin presión emocional. Con los ojos llorosos, se sentó en el streaming y habló directo a cámara. “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, dijo. Aclaró que la decisión no era un cierre definitivo, sino una forma de liberar a ambos mientras durara su estadía en la casa. La exposición se multiplicó cuando el exnovio de Luana irrumpió en la casa para un derecho a réplica y le reclamó públicamente por supuestas infidelidades.

Por Sol de María – Infobae