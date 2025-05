Se conoció el back de la primera producción de fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos

La modelo comenzará a subir contenido a partir del mes de junio e hizo las primeras fotografías

Luciana Salazar sorprendió a todos al anunciar su incorporación a DivasPlay, una reconocida plataforma de contenido para adultos donde ya trabajan famosas argentinas. Desde junio, será la imagen principal del sitio, y comenzó con las sesiones de fotos para la plataforma.

Según pudo saber Teleshow fueron dos jornadas de trabajo, una en la peluquería de Cristian Rey, donde antes estaba Miguel Romano, y otra en un departamento palermitano. Los atuendos de lencería se los mandaron desde Los Ángeles. Luciana decidió hacer algunos revivals de sus producciones más icónicas y las fotos y videos pondrían verse online el 4 de junio.

En la primera serie de imágenes, Salazar se mostró en un entorno cuidadosamente diseñado, que invita a explorar detrás de cámaras. Luciana, con su cabello rubio platinado y maquillaje impecable, posó frente a un espejo mientras que el estilista Cristian Rey trabaja su melena. La atención al detalle es evidente en cada elemento: desde uñas esculpidas en blanco hasta la presencia de productos cosméticos y un ambiente iluminado cálidamente que resalta la esencia del glamour. Esta parte de la sesión creó una atmósfera íntima y sofisticada que enmarca a la perfección a la modelo.

Luciana eligió dos looks: un conjunto de lencería de color verde y otro negro con transparencias (Foto: Angie monasterio)

La mamá de Matilda, recostada sobre un diván claro, transforma el espacio con su presencia. Lució un body de encaje en tonos oscuros y transparencias, mientras posando con elegancia bajo la mirada atenta de un fotógrafo vestido casualmente. El ambiente clásico, con paredes claras y un jarrón de lirios blancos, se enriquece con un espejo alto que añade profundidad y complejidad a la escena.

En otra serie de imágenes, la modelo se encuentra en un entorno decorado con molduras clásicas y luces naturales que se combinan con la iluminación de estudio. Posada sobre un sillón gris claro con capitoné, eligió un conjunto de lencería verde con detalles en encaje. La postura relajada y cuidada de Luciana, en una habitación adornada con una chimenea blanca y ventanas con vitrales, proyecta una atmósfera de serenidad y elegancia. El uso de luz, natural y artificial, resalta la luminosidad de piel de la modelo y añade un toque de sofisticación moderna al espacio decorado con botellas, copas y un jarrón con hojas verdes.

Este nuevo rumbo en su vida lo anunció de la manera más divertida posible, en un sketch junto a Darío Barassi, Mariano Saborido y Laura Cymer en canal Trece. Allí, deslumbró con su rol, donde interpretó a la exnovia del personaje de Mariano.

“Luciana, lo nuestro fue hermoso, pero yo ahora me debo a otra persona, vos vas a encontrar a un hombre mejor que yo”, le explicó “Pepe”, mientras que ella insistía: “Con esos músculos, esa carita…”. Finalmente, él sentenció: “Es que yo ya no soy el mismo semental de antes, yo ya no puedo más ser lo que era, este cuerpo tallado ya no está para vos. Luciana, vos ya sabés lo que yo quiero”, dijo, haciendo alusión a su intención de transformarse en un “divo play”.

Las primeras fotos de Salazar estarán disponibles a partir del 4 de junio (Foto: Angie Monasterio)

Allí, se dio el ansiado anuncio: “Yo voy a ser la embajadora de Divas Play”, reveló en el clip. La modelo retoma así un rol que supo ocupar años atrás, cuando protagonizaba producciones en medios gráficos. “Me costó al principio, porque venía bastante alejada de todo ese mundo”, explicó a Teleshow sobre sus primeras dudas. Pero lo que finalmente la convenció fue “el nivel de profesionalismo y respeto con el que trabajan”.

La propuesta no fue improvisada. Según confirmó una fuente ligada a la plataforma a Teleshow, aceptó sumarse porque se le ofreció una planificación de marketing concreta, con objetivos y proyecciones claras. “Me resultó muy tentadora la forma en que abordan el proyecto: arman un plan completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza”, detalló la figura. La previsibilidad de los números proyectados y el respaldo del equipo terminaron de definir su decisión: “Dije: ¿por qué no probar?”.

Desde el mismo entorno, afirmaron que Luciana Salazar era una de las incorporaciones más deseadas desde los inicios del proyecto. El acercamiento llevó tiempo: durante tres años intentaron convencerla sin éxito. El punto de inflexión fue estético. La propuesta visual, combinada con un equipo que ella valoró por su respeto y cuidado, le permitió reencontrarse con una faceta que había dejado de lado: “Sentí que era el momento justo. Me lo propusieron varias veces, pero recién ahora me sentí cómoda y libre para hacerlo”.

