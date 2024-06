Se conocieron las imágenes inéditas de Nahir Galarza en la cárcel

Estas son algunas de las capturas que se tomaron durante la filmación de la serie documental de dos capítulos.

Hace algunos días, se estrenó en Amazon Prime Video un documental de dos capítulos llamado “Nahir: el secreto de un crimen”. Se trata de un true crime de dos episodios en el que los protagonistas reales de la historia narran el que fue (y sigue siendo) uno de los casos más conmocionantes y mediáticos de la Argentina de los últimos años.

Ahora, se dieron a conocer algunas de las capturas inéditas que se tomaron durante la filmación de la serie documental dirigida por Alejandro Hartmann y Tatiana Mereñuk, que documentan a la joven de ahora 25 años en la cárcel.

Se estrenó el documental de dos capítulos. (Foto: Amazon Prime Video).

En el primer capítulo, la joven de 24 años habló de su infancia, de su padre, con quien aseguró que ella lo admiraba a pesar de que no mantenían una relación “cercana”. También mencionó a su mamá y, además, contó detalles de cómo era su noviazgo con Pastorizzo. “Es complicado porque tuvimos distintas etapas”, comenzó diciendo.

Nahir Galarza en la cárcel. (Foto: Amazon Prime Video).

Seguido a eso, agregó: “Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria… Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo”.

Después, Nahir aseguró que las cosas entre ellos iban empeorando mientras pasaba el tiempo. “Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mi y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían”.

Nahir Galarza en la serie documental. (Foto: Amazon Prime Video).

“La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto”, expresó.

Nahir Galarza en la serie que salió en Amazon. (Foto: Amazon Prime Video).

Luego, detalló distintas actitudes que Fernando había tenido con ella y reveló que sufrió violencia de género por parte de él. “Una vez Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, después ya me empezó a pegar a mí”, contó. “Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban, o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba”, afirmó.

El arma que habría usado Nahir para matar a Fernando. (Foto: Amazon Prime Video).

“Lo único que quería era que la terminara, entonces le decía que era todo mentira o le pedía perdón. Todo para que él se calmara. Es como que no sabía cómo defenderme tampoco”, finalizó.

Se conocieron las capturas inéditas de la serie. (Foto: Amazon Prime Video).

En el segundo capítulo de la serie documental, se muestra el momento en el que Nahir es condenada a cadena perpetua. En prisión, se anima – como nunca- a revisar su pasado. Con la ayuda de una nueva abogada, el caso se reabre poniendo en duda quién realmente apretó el gatillo.

El padre de Nahir Galarza. (Foto: Amazon Prime Video).

Alejandro Hartmann y Tatiana Mereñuk son los directores de la serie que se estrenó en Amazon Prime Video.