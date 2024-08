Se conocieron explosivos detalles sobre la relación de Alberto Fernández y Tamara Pettinato: “Se obsesionó con ella”

La periodista Guadalupe Vázquez expuso información sobre el vínculo entre el expresidente y la hija de Roberto Pettinato tras la aparición de su polémico video en la Casa Rosada.

Este jueves apareció un polémico video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial, y en medio del escándalo se conocieron explosivos detalles sobre la relación que mantenían.

La periodista Guadalupe Vázquez expuso información en su cuenta de X y contó: “Alberto Fernández boludeaba en Casa Rosada con Tamara Pettinato. Pero no solo eso. Se obsesionó con ella y se le aparecía en la casa. Como un perro en celo. Siendo presidente de un país que se estaba hundiendo en la pobreza”.

Alberto Fernández boludeaba en Casa Rosada con Tamara Pettinato. Pero no solo eso. Se obsesionó con ella y se le aparecía en la casa. Como un perro en celo.

Siendo presidente de un país que se estaba hundiendo en la pobreza. pic.twitter.com/Df4XXCVkxr — Guadalupe Vazquez 🌱 (@guadavazquez) August 8, 2024

Luego, en diálogo con LAM (América TV), ahondó en detalles: “Estas cenas eran habituales en la Casa Rosada. Ella llegó a asustarse en un momento por el acoso, porque se obsesionó con ella y se le aparecía en la casa“.

“Ella no se obsesionó, pero él sí. Algún tipo de relación mantuvieron porque ella fue varias veces a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos“, agregó.

“Alberto se escapaba de la custodia y se iba a su departamento de Puerto Madero en horario laboral. Muchas veces evadía a la custodia y su entorno tenía que encubrir sus aventuras. La dejaba a Fabiola durmiendo y se escapaba para salir. Es todo tan patético…”, informó.

Qué pasó entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

En medio del revuelo por la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, apareció un escandaloso video donde se lo ve junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

Desde LN+ difundieron en exclusiva una grabación que hizo el expresidente argentino, donde se la ve a la hija de Roberto Pettinato tomando cerveza mientras hace comprometedoras declaraciones.

“Hoy estamos cortando nuestra relación… de amistad“, se la escucha decir a Tamara Pettinato. “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo“, retrucó Alberto Fernández.

“Sos una gran persona y te quiero un montón. Siempre te voy a querer“, expresó la mediática. “Quiero que me digas los que sentís“, insistió el exmandatario. “Creo que estamos enamorados de otra manera… mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?”, siguió Tamara, y disparó: “Te amo“. “Yo también“, le respondió Fernández.

Cabe recordar que en 2021, durante la pandemia por coronavirus, Tamara Pettinato visitó la Quinta de Olivos junto a otras famosas y tuvo que salir a dar explicaciones.

“A mí me incomoda bastante. Yo les había pedido, de hecho, que estos días que no hablemos del tema. Porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando. No paro de recibir mensajes que dicen ‘gato’, ‘peter*’, ‘put*’, sin saber siquiera por qué fui”, sentenció por aquel entonces.

Asimismo, la propia Pettinato, en declaraciones a la Radio Con Vos sostuvo que “No voy a decir cual fue el motivo y que temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo“.

“¿Quieren que diga algo? Digo algo: si, fui, fui por un tema personal, que no siento la obligación de explicar, y la verdad es que no se si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿explicaron a que fueron?”, planteo.

