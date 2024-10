Se conformó el bloque “Región Litoral”

Los seis gobernadores del Litoral firmaron el tratado de integración regional, conformando el bloque “Región Litoral”, en la ciudad de Santa Fe. El gobernador Hugo Passalacqua, integrante del bloque, participó de esta cumbre que tiene el objetivo de fortalecer las políticas federales y promover el desarrollo sostenible. El mandatario misionero instó a aunar fuerzas para luchar por los intereses comunes de los ciudadanos de la región.

En el Centro Cultural La Redonda, los representantes del Poder Ejecutivo de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa rubricaron la constitución del bloque de integración “Región Litoral”. Este encuentro marca un paso clave en la consolidación del acuerdo de hermanamiento iniciado en septiembre en Bella Vista, Corrientes. En la ocasión, el gobernador Hugo Passalacqua reiteró su postura ante el centralismo porteño, al tiempo que reafirmó la necesidad de luchar contra esta estructura de poder, siempre dentro de un marco democrático.

Además, hizo un llamado a la unión de las provincias del Litoral y de otras regiones afectadas por el olvido del poder central. “De vez en cuando, si no levantamos la voz y no nos juntamos para decir las cosas con más potencia, no cambiaremos esta realidad”, sostuvo. También, hizo hincapié en gestionar cuestiones como la conectividad y las dificultades energéticas, elementos clave para el desarrollo regional, como así también las relaciones con los pueblos originarios.

“Entre nuestras provincias tenemos también cosas para cooperar. Hay cosas donde muchas de estas provincias han desarrollado mucho más su potencial que mi pequeña y modesta provincia. Y en otras cosas nosotros estamos mucho más desarrollados, como el combate contra incendios forestales”, reconoció. Puso como ejemplo los incendios en Córdoba, donde Misiones colaboró de manera activa con insumos y recursos humanos.

En su intervención, resaltó la singularidad de Misiones en cuanto a su ubicación geográfica, lo que hace que la conectividad sea un aspecto crucial para el desarrollo de la provincia. “Vengo de una provincia que tiene el 91% de su territorio con el extranjero limitando”, afirmó. Por eso, puso en relieve la necesidad de una infraestructura adecuada para mejorar la productividad y la armonía social.

De la misma manera, Passalacqua reconoció el valor histórico del encuentro y su deseo de que se continúe trabajando en la integración regional. “Dentro de muchos años, 30, 40 años, 50, en las escuelas se va a hablar de esto, se va a hablar de este evento”, señaló. Posteriormente, en una rueda de prensa, explicó que este bloque nació motivado por el deseo de encontrar soluciones a los problemas de la comunidad, trabajando unidos a pesar de diferencias ideológicas, buscando justicia en la distribución de recursos y defendiendo los derechos de los ciudadanos de diversas provincias.

Por una Unión Regional

En tanto, el gobernador de Corrientes y el primer presidente pro tempore del bloque, Gustavo Valdés, destacó el rol de la colaboración entre las provincias del litoral argentino para el desarrollo y la gestión de recursos. Abogó por una mirada común para optimizar la competitividad y mejorar el bienestar regional. “Es el momento de unir nuevamente los esfuerzos en este tratado, en este acuerdo, para que podamos mirar el futuro juntos, para que podamos tener peso específico y volumen federal para poder pelear cuestiones que tienen que ver con la administración de esta zona, para ir al Congreso de la Nación juntos y discutir con las provincias hermanas”, argumentó.

Mientras, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, llamó a la unidad entre las provincias del litoral argentino para enfrentar desafíos comunes, mejorar la calidad de vida y defender los intereses regionales. “ Hay muchas cosas para trabajar en conjunto, pero estoy seguro de que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ya que a partir de hoy se abre un nuevo capítulo en nuestra historia”, declaró.

Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, enfatizó el rol del pacto para el crecimiento y desarrollo de la región del litoral, destacando la necesidad de colaboración entre provincias, educación vinculada al trabajo y cuidado de los recursos naturales. “Hay que ponernos a trabajar, espalda con espalda, las seis provincias del Litoral para emprender este camino que en realidad es solucionar, afrontar, potenciar los comunes denominadores que tenemos”, aseguró.

Con el mismo énfasis, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expuso que hay que trabajar juntos en un modelo productivo para enfrentar desafíos económicos y mejorar la situación de las provincias y el país, promoviendo el crecimiento y empleo. “Nosotros somos los pueblos de estas seis provincias que trabajamos y aportamos para sostener este modelo federal. Nosotros somos los que queremos sacar a la República Argentina adelante, sabemos cómo hacerlo”, agregó.

A su turno, la integrante de la Mesa Ejecutiva de la Región Litoral, por Santa Fe, Claudia Giacone, recalcó que la firma de el tratado de integración entre seis gobernadores argentinos es para impulsar el desarrollo conjunto, mejorando la calidad de vida mediante cooperación regional y fortaleciendo la identidad cultural y económica de los pueblos.

En el evento participaron el vicegobernador de Formosa, Ever Solís, junto a otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y comunales de las provincias del Litoral.

Por el fortalecimiento de las relaciones multilaterales

En detalle, el bloque “Región Litoral”, puesto en marcha con el acto de hoy, nace con el objetivo de fortalecer las relaciones multilaterales entre las provincias integrantes y fomentar políticas orientadas al desarrollo sostenible en áreas como la economía, producción, logística, salud, educación, ciencia y cultura.

Justamente, este tratado es el resultado de un proceso que se inició con la firma del acta compromiso por los gobernadores de Santa Fe y Corrientes en agosto, y que culminó con la conformación oficial del bloque. La iniciativa se propone enfrentar los desafíos de la política nacional y global, promoviendo el crecimiento y el bienestar en las provincias del Litoral. Además, en la reunión que sostuvieron hoy los mandatarios indicaron como troncales las cuestiones de energía, transporte e hidrovía.