Se confirmó que el papá de Camila Homs tiene otra hija: la prueba de ADN dio positivo

El padre de Camila Homs rompió el silencio en Socios del Espectáculo y confirmó que Chiara Camila Pereyra es su hija. Mirá el video.

A 3 semanas de la aparición mediática de Chiara Camila Pereyra (21) en A la tarde, buscando saber si era hija de Horacio Homs, el resultado de ADN determinó el vínculo sanguíneo y el padre de Camila Homs rompió el silencio en Socios del Espectáculo.

“Sí, soy el papá. Me mandaron el resultado hace una hora, por mail. Así que ahora voy a asumir la responsabilidad que me toca como padre“, dijo Horacio.

“Me sorprendió, y no, el resultado, porque la vi tan firma a Chiara cuando fue a la televisión, que dije ‘hay que tomar cartas en el asunto’. No va a reclamar la paternidad de esa manera si no tiene nada que ver. Y después hablé con la madre y me dijo que habíamos estados dos veces. Son emociones cruzadas”, asumió Homs.

“Acá estamos todos contentos… Con Cami todavía no hablé… No estoy normal. Es un día especial”, agregó Horacio, con la voz quebrada.

EL RECLAMO DE CHIARA CAMILA PEREYRA A HORACIO HOMS

El 17 de agosto, Chiara Camila Pereyra (21) se sentó en A la tarde, programa que conduce Karina Mazzocco, y le reclamó a Horacio Homs una prueba de ADN, tras sostener que era fruto de su breve relación con su mamá, Marianela.

“Desde hace siete años vengo buscándolo, pidiéndole por favor que, si él no quiere saber nada judicialmente, que sea algo entre nosotros dos, pero que yo necesitaba saber mi identidad”, señaló Chiara.

“Él me tuvo un ratito a upa… La falta de él me perjudicó un montón. La falta de él, durante 21 años de mi vida, no lo voy a poder compensar”, agregó la joven, sin contener el llanto.