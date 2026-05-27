Se amplía el saqueo: barcos de otros países se unen a la flota china para depredar el Mar Argentino

La riqueza y biodiversidad del Atlántico Sur sigue atrayendo embarcaciones que arrasan incluso las aguas jurisdiccionales de la Argentina. Los detalles

El predominio chino en la flota que, integrada por al menos 500 embarcaciones, aquea el Atlántico Sur al borde de la milla 201 sigue siendo contundente pero, a la par de esa masividad, también viene incrementándose la presencia de buques de otros países con la misma naturaleza depredadora. En ese sentido, en lo que va del año Prefectura Naval Argentina también detectó y penalizó el ingreso ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de unidades de bandera española y portuguesa, en todos los casos efectuando maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares. Recientemente, el gobierno que lidera Javier Milei rubricó un pacto con el Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos que habilita el patrullaje norteamericano en el extremo sur del país por el lapso de 5 años. La Libertad Avanza (LLA) asegura que el objetivo es neutralizar la pesca ilícita, aunque la decisión levantó polvareda en tanto habilita el despliegue de buques estadounidenses en el mar soberano.

Con relación a la actividad extranjera en la ZEE, Prefectura detectó que el Playa de Galicia, un buque de bandera española, recientemente efectuó movimientos compatibles con maniobras de pesca por arrastre dentro del espacio marítimo nacional.

Detectan barcos españoles y portugueses depredando Mar Argentino

El Playa de Galicia, afirman plataformas especializadas, es un arrastrero congelador español de casco de acero, construido en 1981, con puerto base histórico en Marín, Galicia.

Según informó Prefectura, el 18 de mayo la embarcación realizó dos ingresos consecutivos al espacio marítimo argentino.

“Durante la segunda incursión, y a partir del análisis de los reportes del posicionamiento satelital de su sistema AIS evidenció velocidades, desplazamientos y maniobras compatibles con operaciones de pesca efectiva dentro de los espacios marítimos argentinos”, indicó la dependencia oficial.

“Cabe destacar que, no se registraron comunicaciones radioeléctricas ni reportes emitidos por el capitán o representante legal del buque a los Centros de Gestión de Tráfico de la Prefectura, que justificaran el ingreso a bajas velocidades en espacio marítimo nacional por razones de emergencia, fallas técnicas o fuerza mayor”, agregó.

Por su parte, la plataforma Pescare señala que “el caso del BP Playa de Galicia, buque insignia de Pesquerías Marinenses del Grupo Pesmar español, se suma a otras detecciones registradas durante 2026 dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en el marco del endurecimiento de los controles sobre flotas extranjeras”.

En esa línea, detalla que en enero de este años, Prefectura detectó al BP Bao Feng, de bandera de Vanuatu, navegando durante más de una hora y media dentro de la ZEE a velocidades compatibles con pesca por arrastre. El episodio derivó posteriormente en un sumario y en una multa multimillonaria.

“Semanas más tarde, también fue detectado el arrastrero español BP Playa da Cativa, que registró desplazamientos inferiores a cuatro nudos dentro de aguas jurisdiccionales argentinas, permaneciendo cerca de 45 minutos en el área bajo patrones considerados compatibles con operaciones extractivas”, precisó.

Ya en marzo, otro caso relevante involucró al BP Hai Xing 2, también de bandera de Vanuatu, identificado dentro de la ZEE con velocidades promedio de 4,3 nudos y trayectorias asociadas a maniobras de pesca.

“Además, durante abril se informó sobre nuevas detecciones vinculadas al BP Bao Win, otro arrastrero extranjero con bandera de conveniencia, cuyos movimientos fueron considerados compatibles con actividad pesquera dentro del espacio marítimo argentino”, detalló Pescare.

Por último, resta decir que también en abril pasado Prefectura dio con el buque pesquero Coimbra, de bandera portuguesa, depredando Mar Argentino. “El hallazgo se produjo a la altura de Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut, mediante el Sistema Guardacostas”, se informó de manera oficial.

“La Autoridad Marítima Nacional confirmó que el arrastrero realizaba maniobras de captura sin autorización, infringiendo el Régimen Federal de Pesca en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, añadió la fuente.

El Gobierno habilita patrullaje de Estados Unidos

En línea con este escenario, lla gestión de La Libertad Avanza (LLA) acaba de cerrar un acuerdo con el Comando Sur del país que encabeza Donald Trump que ya levanta polvareda. En concreto, y a partir de información difundida por el mismo organismo militar estadounidense, la potencia del norte rubricó un pacto con la Armada argentina que habilita el patrullaje norteamericano en el extremo sur del país por el lapso de 5 años.

El acuerdo implica la concreción de una negociación de varias semanas impulsada por Estados Unidos, que ya en marzo había puesto sobre la mesa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Mar Argentino a través de la armada de ese país y su Guardia Costera.

Además de los alcances de lo pactado, la controversia también está en la forma en que se conoció el acuerdo: fue la misma embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el Comando Sur de los Estados Unidos quienes, a través de sus espacios en redes sociales, comunicaron la novedad. Por el contrario, el área de Defensa nacional hasta ahora omitió toda referencia al entendimiento firmado.

En concreto, indicó el área militar estadounidense, la potencia efectuará patrullaje en la zona marítima nacional en el marco del programa denominado “Protección de los Bienes Comunes Globales“.

Por Patricio Eleisegui-IP